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【疫情大爆發】眾安國際向ZA Fam會員、中小企食肆 提供最多5萬元緊急援助金

金融經濟 17:41 2020/07/15

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眾安國際向ZA Fam會員、中小企食肆客戶，提供最多5萬元緊急援助金。

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，眾安國際向ZA Fam會員及中小企食肆客戶，提供高達5萬元緊急援助金，兩項保障金項目涉資合共1,100萬元。

眾安國際及旗下非牟利團體ZA Care早前分別推出「ZA餐飲業抗疫保障金」及「ZA抗疫保障金」，為中小企食肆客戶及不幸確診新冠肺炎的ZA Fam會員提供緊急援助。

「ZA抗疫保障金」由眾安國際撥款600萬元，向所有現有及新加入而又不幸確診患上新冠肺炎的ZA Fam會員，提供2萬元緊急援助金。合資格申請者必須持有效香港身份證，確診並在香港接受治療。

如申請者在註冊成為ZA Fam後不幸確診，申請者只需透過電郵聯絡ZA Care，便會有專人跟進個案。個案一經批核，申請者最快可在5日內獲得撥款。

 

「ZA餐飲業抗疫保障金」則由眾安國際撥款500萬元成立，為煤氣公司「好氣fun逾3,000間中小企食肆合作夥伴提供緊急援助。

 

如食肆因新型冠狀病毒暫停營業，例如：因員工或食客不幸確診而閉門清潔，眾安國際會為食肆負責人提供一次過5萬的緊急援助金，讓商戶安心抗疫。

 

合資格食肆的負責人在ZA Bank成功開設個人賬戶後，便可自動享有保障。

 

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