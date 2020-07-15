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【長江水災】江西汛情告急　九江市3,000外地鄉親回鄉抗洪

環球政經 18:13 2020/07/15

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中國南方持續暴雨，長江中下游流域汛情告急，其中江西省九江市江州鎮政府上周五（10日）緊急發布公開信，呼籲在外鄉親回鄉抗洪。當地防汛指揮部人員表示，目前已有近3,000人回鄉支援，當地亦已撤離鎮內的老弱病殘及部分堤壩周邊人員。

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九江柴桑區江洲鎮位於江西、安徽、湖北三省交界處，是一座四面環水的孤島，因地理位置特殊，面對巨大的防汛壓力。

江州鎮更一度傳出要「全鎮撤離」，惟當局之後否認，澄清撤離對象包括65歲以上長者、未滿18歲人士、18至65歲之間長期病患者，並已完成撤離。鎮上的青年及壯年則繼續留守抗洪。

江洲鎮防汛抗旱指揮部早前發信，指江洲鎮常住人口僅7,000多人，多為留守老人和婦女，實際全部可用勞動力不足1,000人，故呼籲在外，年齡18至60歲的鄉親回到鎮內抗洪，暫已有有近3,000人趕回家鄉。另外，早前解放軍武警官兵已有400多人抵達江洲鎮，支援防汛。

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撰文 : 鄺庭芳

人口 暴雨 江西省 解放軍 中國 水災

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