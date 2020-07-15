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【香港自治法案】瑞穗張建泰：聯滙制度未受衝擊　香港金融市場影響有限

金融經濟 17:37 2020/07/15

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瑞穗張建泰指，只要聯滙制度沒有受衝擊，香港金融市場仍然平穩。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，市場已大致消化特朗普撤銷香港特殊地位的消息，而且有關命令並未涉及聯繫滙率制度，反映其簽署的命令沒有完全取消《美國－香港政策法》中規定的香港所有特殊待遇。

張建泰估計，今次特朗普簽署的行政指令中，對香港經濟的影響有限，因撇除轉口貿易後，香港出口至美國僅佔出口總量1至2個百分點。

更重要是，美國拒絕直接向中港市場實施實施制裁，只要聯滙制度仍然穩健，香港金融市場仍會平穩發展。

「雖然香港自治法案為美國制裁中港金融機構打開方便之門，但相信只有相信少量的銀行可能會被納入制裁名單，即使被納入，有關銀行亦可提出上訴，而任何金融制裁料對港元市場造成震盪。」

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