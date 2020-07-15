  • 31°C
香港時間 : 2020715日 (三) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫情加水災 內地上半年逾10萬間飲食業務結業

股樓投資 17:37 2020/07/15

分享：

內地新冠肺炎疫情嚴峻，加上今日水災影響，令內地食品價格攀升，人民在生活上將面對更大挑戰。國家統計局的數據顯示，6月份的食品價格比去年同月上升11.1%；中國商務部的每週數據則指出，在7月5日完結的一週，農產品價格比上週高出1.2%，及後在7月12完結的一週，價格再度上升了0.8%。

相關文章：【中國樓市】深圳樓市調控加辣 呢幾隻內房股要小心

另外受非洲豬瘟疫情影響，豬肉價格的升幅更為誇張，豬肉價格過去18個月已上升超過一倍，6月份豬肉價格則比上年同期增加81.6%。

相關文章：【第三波疫情】8區疫廈數目至雙位數  疫廈名單更新（至7月14日） 

食材價格上升，首當其衝的當然是飲食業。除了成本提高之外，因為新冠肺炎實施的多種限制，令大部分市民大大減少外出用餐次數，另外亦有不少人由購買外賣逐漸轉為在家煮食，令飲食業打受打擊。內地企業訊息機構企查查的數據顯示，在今年上半年 ，內地共有105800間飲食相關業務結業或暫停營運，其中有超過70%都在第2季期間發生。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

 

撰文 : 歐高榮

上一篇文章

【長江水災】江西汛情告急　九江市3,000外地鄉親回鄉抗洪

下一篇文章

【iMoney cafe之孫子市法】淡友十面埋伏 好友兩招力頂 港股處生死關頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】阿根廷漁船出海35天57人離奇染疫　出海前已隔離14天及通過檢測
【新冠肺炎】阿根廷漁船出海35天57人離奇染疫　出海前已隔離14天及通過檢測
【股樓投資】中產置業故事
【股樓投資】中產置業故事
【第三波疫情】5間潛藏傳播鏈餐廳 有冇幫襯過? 疫廈名單更新（至7月13日)
【第三波疫情】5間潛藏傳播鏈餐廳 有冇幫襯過? 疫廈名單更新（至7月13日)
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)