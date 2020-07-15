疫情加水災 內地上半年逾10萬間飲食業務結業

內地新冠肺炎疫情嚴峻，加上今日水災影響，令內地食品價格攀升，人民在生活上將面對更大挑戰。國家統計局的數據顯示，6月份的食品價格比去年同月上升11.1%；中國商務部的每週數據則指出，在7月5日完結的一週，農產品價格比上週高出1.2%，及後在7月12完結的一週，價格再度上升了0.8%。

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另外受非洲豬瘟疫情影響，豬肉價格的升幅更為誇張，豬肉價格過去18個月已上升超過一倍，6月份豬肉價格則比上年同期增加81.6%。

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食材價格上升，首當其衝的當然是飲食業。除了成本提高之外，因為新冠肺炎實施的多種限制，令大部分市民大大減少外出用餐次數，另外亦有不少人由購買外賣逐漸轉為在家煮食，令飲食業打受打擊。內地企業訊息機構企查查的數據顯示，在今年上半年 ，內地共有105800間飲食相關業務結業或暫停營運，其中有超過70%都在第2季期間發生。

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