【定期存款】歐元定存滙息總回報或逾4厘 專家：年底滙價最牛睇1.2

▲ 歐洲為滙市焦點，因歐央行明天議息，及歐盟於周五召開峰會；投行憧憬刺激歐元轉升。

有專家看好歐元下半年的走勢，建議投資者可趁現水平分注吸納，再開立歐元定存，博年尾可息滙雙賺，計及滙息總回報或達到4厘或以上。歐元雖陷負利率0.5厘，但仍有銀行在牌面上「蝕本搶存」，如「高息王」是渣打，對7天至一年的存息有0.01厘，門檻無論是2,000歐元，以至上限100萬歐元，也是此息率。

至於大眾銀行的短中長息，亦劃一在0.0001厘，雖較發鈔行低，但勝在入場較易，僅要求1,000歐元，在負利率的大環境下已享特惠息。

歐洲央行將於明天（7月16日）議息，市場普遍預期息率不變，維持負利率，市場反而聚焦本周五（17日）一連兩天召開的歐盟峰會，業界憧憬爭議甚久的7,500億歐元救市大計，有望破冰。若最終成事，專家料可刺激歐元兑美元造好，短綫衝上1.16高位，年底更有望反覆重上1.2新高，較現水位約有4%潛在升幅。

專家又指，若歐元的抗疫紓困措施取得大躍進，無疑為歐元注入強心針，刺激歐元強勢翻身，變相利淡美元，關鍵是歐元佔美滙指數最大比重，而該指數近日已低見96，一眾非美元貨幣如人民幣等亦伺機反撲，在岸價今天（15日）也升穿七算關。

恒生 （00011） 更視歐元為下半年最看好的外幣，推薦現水位約1.14已具值博率，建議對歐元有需要者不妨分注低吸。

恒生首席市場策略員温灼培認為，歐元為下半年的亮點貨幣，有望逆市跑出，主因是憧憬歐洲推出的復興債券等復甦大計，即使最終暫未能拍板通過，但可於周末峰會上取得突破，如奧地利等立場軟化；再者，歐洲疫情暫未惡化，俱令歐盟可專注提振經濟。

然而，東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥卻持相反意見，對是次峰會不敢寄以厚望，畢竟歐洲人的處事作風較為議而不决，縱使德法兩大龍頭初步首肯救市方案，但市傳北歐及荷蘭等仍有異議，能否取得共識尚待觀望，令歐元暫難擺脫弱勢重拾大升軌。

溫灼培補充，萬一歐盟仍未能就棘手癥結達成較大協商，料仍不致令歐元急跌插水，主因是市場暫未對歐盟峰會有太大寄望，累積的好倉盤委實不算太多，料歐元短期內介乎1.12到1.16左右上落。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤亦對歐元看高一綫，相信後天的峰會為復興基金等取得破冰，且受惠弱美元，令歐元為下半年的贏家貨幣，預期年底目標價可挑戰1.15。

ING銀行則更樂觀，預期今年暑假歐元已可重返1.15高位，及至年底有望衝高至1.2的心理大關，皆因美元轉弱等；如以現滙約為1.14，即約有逾4%的潛在升幅。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪