歐洲法院裁定 蘋果無需向愛爾蘭交還1150億稅款

歐盟委員會指控蘋果（Apple）獲得愛爾蘭政府的非法稅務優惠，要求蘋果交回130億歐元（1150億港元）稅款。歐洲法院周三（15日）宣佈，不再要求蘋果向愛爾蘭支付130億歐元未繳稅款。

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歐盟委員會於2016年8月裁定，愛爾蘭政府向蘋果提供的稅務優惠是「非法的」，指蘋果在2003年於歐洲的收入，僅需繳付1%的企業稅，於2014年更進一步下調至0.005%，令蘋果多年來繳付的稅款一直遠低於其他公司。

蘋果認為歐盟委員會要求補交稅，是違反現實和常識的要求，與愛爾蘭政府對歐盟委員會的決定提出上訴。愛爾蘭政府、蘋果和歐盟委員會目前仍有兩個月時間，決定會否就是次裁決再上訴。

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愛爾蘭政府周三回應歐洲法院的裁決，表示該國一直沒有向蘋果提供特殊待遇，並且按照愛爾蘭的稅務規則，向蘋果徵取正確的金額。

新冠肺炎疫情危機重挫多國經濟，歐洲多國的開支也增加，歐盟也更加關注稅務問題，積極尋找新收入來源。再加上歐盟近年加強稅務打擊行動，外界一直視此案的判決有關鍵意義，足以影響歐盟在處理歐盟國與跨國企業在稅務優惠方面，日後會作何取態。

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