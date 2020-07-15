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【外賣商機】恒隆7大商場齊推優惠　外賣自取即減高達30元

商業 17:26 2020/07/15

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恒隆地產旗下7大商場推出「外．回家之美食速遞」，外賣自取即減高達30元。（恒隆提供圖片）

港府推新一輪防疫措施，禁止食肆下午6時至翌晨5時堂食，只可做外賣。恒隆地產旗下7大商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，推出「外．回家之美食速遞」，外賣自取即減高達30元。

【外賣商機】戶戶送降餐廳外賣自取佣金至3%　食客外賣自取享7折

由即日起，顧客登入「恒隆優惠網」即可領取高達30元電子現金券，適用於指定餐飲商戶外賣自取服務。消費滿80元即減10元；消費滿120元即減20元，並須於一星期內使用。指定餐飲商戶包括天仁茗茶、玉桃軒酒家、賞茶等。

【外賣商機】HKTVmall 9月推外賣自取服務　料5千餐廳加入

同時，以電子消費惠顧外賣自取服務每滿100元更可獲電子印花乙個，儲滿指定印花數目可換領「跨商場」之餐飲獎賞，包括家樂坊星巴克25元現金禮券、山頂廣場Stecco Natura皇牌蜜柑雪條、淘大廣場和民居食屋100元電子餐飲禮券、康怡廣場玉桃軒北京片皮鴨及Fashion Walk內的龍蝦主題餐廳Red Lobster美式蒸活龍蝦等，獎品數目達過萬份。

【限聚令收緊】外賣需求增　新地三大商場外賣自取低至5折

責任編輯：朱悅瀅

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