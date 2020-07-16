  • 31°C
香港時間 : 2020716日 (四) 11:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

英國藝術家Banksy扮清潔工入地鐵塗鴉 籲民眾戴口罩（有片）

環球社會熱點 10:20 2020/07/16

分享：

英國塗鴉大師Banksy扮清潔工人，潛進倫敦地鐵車廂留下塗鴉作品，呼籲民眾要戴口罩出門。

英國的新冠肺炎疫情有受控趨勢，政府逐步解封，但倫敦民眾搭公共交通工具及進商店必須戴口罩。英國著名塗鴉大師Banksy就扮成清潔工人，Banksy潛進倫敦地鐵車廂留下以疫情為主題的塗鴉作品，呼籲民眾要守規矩戴口罩出門。

【英國疫情】英格蘭強制戴口罩購物 違令罰款1000元

【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人

英國廣播公司（BBC）報道，Banksy於社交媒體Instagram上載一段影片。影片中可見1名相信是Banksy的男子，穿上橙色清潔工制服，又戴上護目鏡及藍色手套，進入倫敦地鐵環線（Circle Line）的列車車廂。

影片連結

當時車廂內仍有乘客，男子向乘客揮手，似乎示意對方下車離開。男子在車廂四處都畫上老鼠和各種防疫用品的圖案。例如男子於車窗附近，畫上老鼠將口罩當作降落傘的畫面，又畫出老鼠手持搓手液的圖案。男子其後又在車廂駕駛室的門前留下Benksy的署名。

【美國疫情】美漢遭勸戴口罩後拔刀傷人 被警槍殺

【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危

影片結尾播放樂隊Chumbawamba於1997年的歌曲Tubthumping，其中兩句歌詞為「I get knocked down, but I get up again」，男子也在地鐵上塗上這兩句歌詞。

但倫敦交通局 （TFL）表示，由於Banksy的作品違反倫敦地鐵禁止塗鴉的政策，數日前已將有關作品清除。但TFL讚賞Banksy鼓勵民眾戴口罩的理念，強調希望日後讓Banksy在適當位置塗鴉上新作品。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒

相關文章

【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危
2020/07/15
【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危
【美國疫情】美漢遭勸戴口罩後拔刀傷人 被警槍殺
今日
【美國疫情】美漢遭勸戴口罩後拔刀傷人 被警槍殺
【美國疫情】特朗普稱檢測減半 確診病例都會少一半
2020/07/15
【美國疫情】特朗普稱檢測減半 確診病例都會少一半
【英國疫情】英格蘭強制戴口罩購物 違令罰款1000元
2020/07/14
【英國疫情】英格蘭強制戴口罩購物 違令罰款1000元
【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人
2020/07/15
【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人
傳染病 疫情 交通 搓手液 口罩 英國 倫敦 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【美國疫情】美漢遭勸戴口罩後拔刀傷人 被警槍殺

下一篇文章

【美國疫情】美媒揭醫療物資短缺 華府庫存見底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間11:00）
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
【美國疫情】「邁阿密如當日武漢」專家指戴口罩才可避免經濟插水
【美國疫情】「邁阿密如當日武漢」專家指戴口罩才可避免經濟插水
染疫駐日美軍瞞報曾搭民航機 日本防相震怒
染疫駐日美軍瞞報曾搭民航機 日本防相震怒