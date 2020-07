英國藝術家扮清潔工入地鐵塗鴉 籲民眾戴口罩（有片）

▲ 英國塗鴉大師Banksy扮清潔工人,潛進倫敦地鐵車廂留下塗鴉作品,呼籲民眾要戴口罩出門。

英國的新冠肺炎疫情有受控趨勢,政府逐步解封,但倫敦民眾搭公共交通工具及進商店必須戴口罩。英國著名塗鴉大師Banksy就扮成清潔工人,潛進倫敦地鐵車廂留下以疫情為主題的塗鴉作品,呼籲民眾要守規矩戴口罩出門。

英國廣播公司(BBC)報道,Banksy於社交媒體Instagram上載一段影片。影片中可見1名相信是Banksy的男子,穿上橙色清潔工制服,又戴上護目鏡及藍色手套,進入倫敦地鐵環線(Circle Line)的列車車廂。

當時車廂內仍有乘客,男子向乘客揮手,似乎示意對方下車離開。男子在車廂四處都畫上老鼠和各種防疫用品的圖案。例如男子於車窗附近,畫上老鼠將口罩當作降落傘的畫面,又畫出老鼠手持搓手液的圖案。男子其後又在車廂駕駛室的門前留下Benksy的署名。

影片結尾播放樂隊Chumbawamba於1997年的歌曲Tubthumping,其中兩句歌詞為「I get knocked down, but I get up again」,男子也在地鐵上塗上這兩句歌詞。

但倫敦交通局 (TFL)表示,由於Banksy的作品違反倫敦地鐵禁止塗鴉的政策,數日前已將有關作品清除。但TFL讚賞Banksy鼓勵民眾戴口罩的理念,強調希望日後讓Banksy在適當位置塗鴉上新作品。

