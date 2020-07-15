【安踏盈警】安踏料上半年純利跌最多35% FILA零售額有增長

▲ 安踏盈警，料半年純利跌不超過35%。

安踏 （02020） 發盈警，未計及分佔合營公司虧損，預期截至6月底半年純利按年減少不超過25%，去年同期的純利為29.7億元（人民幣，下同）。計及合營公司虧損，預期上半年純利按年減少不超過35%，去年同期錄得23.2億元。

安踏稱，盈利下跌主要因安踏品牌及其他若干品牌產品的銷售受疫情影響，導致整體收益持平或下降不超過5%；此外，安踏、FILA品牌業務的毛利率下降，集團主動向分銷商就信貸期給予彈性，整體員工成本上升，也致使純利下滑。

安踏又稱，分佔合營公司虧損亦較去年同期為高。自COVID-19初期起，公司已緊密地與分銷商溝通，密切留意銷售表現。公司也已按實際情 況檢視未來季度的訂貨會訂單，並已適時採取合適的措施，減低任何風險的出現。董事會估計，集團於6月底的現金及現金等價物、 存款期超過三個月的銀行定期存款以及已抵押存款總值不少於200億元，同時全力降低成本，有信心能成功管理疫情影響。

安踏同時公佈第二季各品牌的零售表現，安踏品牌零售金額按年跌低單位數，FILA品牌零售金額按年增長10%至20%低段，其他品牌上季零售金額按年增長25%至30%。

綜合上半年，安踏品牌錄10%至20%低段負增長，FILA錄中單位數正增長。

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