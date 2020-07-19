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【疫情大爆發】滙豐分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

金融經濟 23:07 2020/07/19

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多間銀行因應疫情陸續調整營業時間

疫情重臨，不少企業重啓在家工作，銀行亦調整服務時間。本網整合不同銀行營業時間的變動，供讀者一文盡覽。

【7月20日更新】

滙豐宣布，由7月20日起調整零售銀行所有服務網點的營業時間，星期一至星期五的營業時間將改為上午9時至下午4時，而星期六的營業時間則維持上午9時至下午1時；滙豐旗下三部流動銀行亦會暫停服務。滙豐兩家分別位於觀塘及上水的中小企中心，將由7月21日起暫停服務。

滙豐土瓜灣分行、機場卓越理財中心及國際銀行業務部，以及水泉澳邨日夜理財中心早前已宣布暫停營業。另外，多間自動櫃員機及理財易中心的服務時間有所調整，每逢星期五、六、日、公眾假期前夕及公眾假期，於晚上8時至翌日上午6時暫停服務。

恒生 （00011） 表示，該行屯門鄉事會路分行一名員工經測試後初步確診新型肺炎，現正等待進一步檢測。該分行將由7月20日起暫時停止服務14天，以徹底清潔和消毒，而分行全部員工會留在家中自我隔離14天。此前恒生已將分行星期六的服務時間維持縮短至中午12時。

集友銀行指，由7月20日起，香港全線分行網點於周一至周五每日下午3時結束營業，每周六於中午12時結束。慈雲山分行20日起將暫停服務。

【7月17日更新】

中銀香港 （02388） 慈雲山毓華街分行 、藍田分行以及香港國際機場分行現暫停營業，直至另行通知。該行會不時檢視現有安排，視乎情況適當調整分行服務。該行在全港各區190家分行將維持正常服務。

東亞 （00023） 所有分行於星期一至星期五的營業時間暫時調整為上午9時至下午4時，直至另行通告；透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為下午4時。

上海商業銀行表示，星期一至星期五分行服務時間將調整至上午9時至下午4時15分。至於星期六，中環總行、灣仔軒尼詩道分行、西環分行、旺角分行、尖沙咀分行、荃灣分行及元朗分行的營業時間為早上9時至中午12時，其餘分行休息。

招商永隆銀行亦指，慈雲山分行由7月17日下午二時起，將暫停營業直至另行通知。另外，所有分行將於7月20日起暫時更改營業時間，星期一至五最新服務時間為上午10時至下午4時；星期六則維持上午9時至下午1時，但要留意有部分分行星期六不開放營業。

此前，已有多間銀行宣布暫停部份分行服務或調整營業時間：

渣打香港指，因應現時新型冠狀病毒疫情，為保障客戶及員工的健康與安全，銅鑼灣分行、柴灣新翠花園分行，及西九龍站快捷理財中心將暫停營業，直至另行通知。為加強對前線員工及客戶健康之保障，分行會加強清潔消毒，分行員工每星期可於家中工作一天以減少分行人流接觸。如毗鄰分行地點有確診個案，該分行會暫時關閉進行全面清潔消

星展香港調整分行服務安排，直至另行通知。星展香港所有分行及星展豐盛私人客戶中心的服務時間，調整為星期一至五上午9時至下午4時30分，以及星期六上午9時至下午1時。星展財務分行則調整至星期一至五上午9時至下午7時30分，以及星期六上午9時至下午1時。

大新銀行 （02356） 宣布，因應新冠肺炎，全線分行周四（16日）起暫時調整營業時間，平日上午9時至下午4時，而周六就由上午9時至下午1時，直至另行通知。

工銀亞洲因應疫情最新情況，城市花園個人理財中心，16日起暫停服務，直至另行通知。西九龍站個人理財中心則繼續停業。

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