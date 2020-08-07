【疫情大爆發】渣打馬鞍山分行員工確診 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

▲ 多間銀行因應疫情陸續調整營業時間

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，私營企業及部分公務員陸續重啟在家工作安排，銀行分行服務亦有所調整，包括提早關門或部分分行停業。本文整合不同銀行疫下最新分行營業安排，供讀者一文盡覽。

【截至8月7日 18：00】

銀行 停業分行 滙豐 ‧ 全港流動銀行

‧ 太古廣場日夜理財中心

‧ 杏花邨日夜理財中心

‧ 信德中心日夜理財中心

‧ 黃埔花園分行及卓越理財中心（有員工確診）

‧ 尖沙咀漢口道日夜理財中心

‧ 海洋中心日夜理財中心

‧ 西九龍中心日夜理財中心

‧ 九龍城日夜理財中心

‧ 上水中心卓越理財中心（有員工確診）

‧ 香港國際機場卓越理財中心及國際銀行業務部

‧ 秦石邨日夜理財中心

‧ 顯徑邨日夜理財中心

‧ 香港科學園日夜理財中心

‧ 葵涌日夜理財中心

‧ 沙田第一城日夜理財中心

‧ 水泉澳邨日夜理財中心 恒生 ‧ 慈雲山分行

‧ 城大分行

‧ 中大分行

‧ 浸大分行

‧ 理大分行

‧ 科大分行

‧ 港鐵上環站（中）辦事處

‧ 港鐵上環站（東）辦事處

‧ 港鐵中環站（歷山大廈）辦事處

‧ 港鐵天后站辦事處

‧ 港鐵佐敦站辦事處

‧ 港鐵九龍站辦事處

‧ 港鐵彩虹站辦事處

‧ 港鐵荔枝角站辦事處

‧ 港鐵黃大仙站辦事處

‧ 港鐵觀塘站辦事處

‧ 港鐵藍田站辦事處

‧ 港鐵葵芳站辦事處

‧ 港鐵荔景站辦事處

‧ 港鐵東涌站辦事處

‧ 兩間流動分行 渣打 ‧ 馬鞍山分行（8月7日有員工確診）

‧ 火炭分行

‧ 火炭優先理財中心

‧ 西九龍站快捷理財中心 中銀香港 ‧ 慈雲山毓華街分行

‧ 牛池灣彩雲邨分行

‧ 彩虹分行

‧ 鑽石山分行

‧ 馬頭角道分行

‧ 李鄭屋邨分行

‧ 香港公開大學分行

‧ 中港城分行

‧ 將軍澳君傲灣分行

‧ 沙田瀝源銀行服務中心

‧ 香港科技大學分行

‧ 香港國際機場分行 東亞 ‧ 灣仔會展廣場分行

‧ 香港理工大學分行

‧ 奧海城分行

‧ 荷里活廣場分行

‧ 香港浸會大學i-理財中心

‧ 香港中文大學分行

‧ 香港教育大學分行

‧ 香港科技大學分行

‧ 嶺南大學i-理財中心

‧ 將軍澳中心分行 工銀亞洲 ‧ 西環個人理財中心

‧ 金鐘個人理財中心

‧ 灣仔個人理財中心

‧ 北角城市花園個人理財中心

‧ 屯門分行

‧ 將軍澳個人理財中心

‧ 荃灣沙咀道個人理財中心

‧ 元朗教育路個人理財中心

‧ 沙田好運中心個人理財中心

‧ 西九龍站個人理財中心 建行亞洲 ‧ 太古城分行 交通銀行 ‧ 藍田分行

‧ 牛頭角分行

‧ 黃大仙分行

‧ 沙田分行 上海商業銀行 ‧ 牛池灣坪石邨分行

‧ 黃大仙分行 招商永隆 ‧ 皇后大道西分行

‧ 炮台山分行

‧ 九龍灣分行

‧ 深水埗分行

‧ 沙田廣場分行

‧ 將軍澳新都城分行

‧ 慈雲山分行

‧ 高鐵香港站分行 集友 ‧ 慈雲山分行

【8月7日最新消息】

渣打 馬鞍山分行一名員工初步確診，目前分行已關閉進行徹底消毒，分行所有員工即日起自行隔離14日。

相關文章：【疫情大爆發】渣打：馬鞍山分行員工確診 分行已暫時關閉直至另行通知

中銀香港 灣仔港灣道分行8月5日起恢復營業。

【8月3日】

工銀亞洲 尖沙咀分行及黃大仙分行恢復營業。

【7月31日】

上海商業銀行 黃大仙分行由8月1日（星期六）起將暫停營業。

大新銀行 全線分行將於8月3日（星期一）起調整營業時間，最近服務時間為星期一至五上午10時至下午4時，星期六則為上午10時至下午1時。

【7月30日】

恒生 指，由7月31日起（星期五），恒生5間位於大學的分行、14間港鐵站辦事處及2間流動分行將暫時停止服務，

工銀亞洲 表示，星期六（8月1日）起，全線分行於星期六的營業時間將調整為上午9時至中午12時，星期一至星期五的營業時間維持暫時調整為上午9時至下午4時。至於個別分行服務，明天（7月31日）起，尖沙咀分行暫停服務。黃大仙分行則於下星期一（8月3日）起恢復正常營業。

【7月29日】

渣打香港 宣布，周四（7月30日）起，全線分行、流動銀行及企業特快中心的營業時間將有所改動。全線分行星期一至星期五最新營業時間為上午10時正至下午4時正，以及星期六上午10時正至中午12時正。至於流動銀行及全線企業特快中心，星期一至星期五最新營業時間為上午10時正至下午4時正，星期六休息。

【7月28日】

中銀香港 （02388） 宣布，因應社區防疫工作的需要，由周三（7月29日）起，除個別分行的特別安排外，其餘分行於周一至周五的營業時間將調整為上午9時至下午4時，而周六的營業時間將調整為上午9時至中午12時。此外，除早前12間位於九龍及新界區分行繼續暫停營業外，由周三起，灣仔港灣道分行亦將暫停營業，直至另行通知。

滙豐 宣布7月29日起，所有13間日夜理財中心將會暫停服務，直至另行通知。毗鄰的理財易中心的營業時間則維持不變。此前，水泉澳邨日夜理財中心已於7月11日起暫停服務。

【7月26日】

星展香港 再多4間分行暫停櫃檯服務，並逢周六暫停營業，分別是中環中心豐盛私人客戶中心、葵涌分行、彌敦道分行及香港仔分行。星展淘大廣場、北角、太古城、油麻地、九龍、馬鞍山、西環、跑馬地、皇后大道東、大埔、統一中心分行已暫停櫃檯服務。除大埔分行及葵涌分行外，上述分行逢周六暫停營業。

【7月25日】

滙豐銀行 上水中心卓越理財中心1名員工初步確診，分行即日起停業14日。

相關文章：【疫情大爆發】滙豐上水中心分行一員工初步確診 停業14日

渣打 長沙灣優先理財中心有員工確診，長沙灣分行即日起暫時關閉徹底消毒，直至另行通知。

相關文章：【疫情大爆發】滙豐、恒生分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

【7月24日】

華僑永亨銀行 沙田分行、 金銀貿易場分行、統一中心分行及九龍城分行明日（25日）起停止周六分行服務，直至另行通知。以上分行星期一至五之服務不變。

大新銀行 的黃大仙分行，今明兩日（24日至25日）暫停服務，如需使用分行服務可到就近的樂富分行。

富邦銀行 宣布，全線分行營業時間改為平日朝9晚4、周六朝9至中午12時半。另外，上環、西環、銅鑼灣、北角、紅磡、佐敦、旺角、沙田及屯門分行，將於7月25日暫停營業。

【7月23日】

星展香港 尖沙咀上周因有清潔工確診而停業，今日已重新投入服務。

建行亞洲 繼早前調整全線分行營業時間後，再於7月25日（周六）起，暫時調整周六分行服務直至另行通知，港九新界指定12間分行會照常營業，其餘逢周六暫時關易。

12間指定分行包括：中環、灣仔軒尼詩道、銅鑼灣渣甸街、北角、旺角彌敦道、紅磡黃埔、觀塘開源道、佐敦、沙田廣場、大埔、元朗、荃灣分行。周六分行營業時間由上午9時至下午1時。

【7月21日】

渣打銀行 最新消息，九龍尖沙咀廣東道分行、葵芳新都會廣場分行暫停服務，西九龍站快捷理財中心則繼續關閉。至於早前停業的銅鑼灣分行、尖沙咀企業特快中心恢復營業。

星展香港 尖沙咀分行因有清潔工確診，目前已暫停服務進行全面消毒及清潔。另外，淘大廣場、北角、太古城、油麻地、九龍、馬鞍山、西環、跑馬地、皇后大道東、大埔、統一中心分行已暫停櫃檯服務，除大埔分行外，上述分行逢周六暫停營業。

創興銀行 7月22日起，暫時更改全線分行營業時間直至另行通知，平日上午9時至下午4時半，慈雲山分行則提早至下午1時關門。周六全線分行上午9時至下午1時營業，巧明街、九龍灣及長發邨分行周六休息。

東亞銀行 即日起，暫停10間分行的服務。另外，所有分行平日服務時間調整為上午9時至4時，周六就由上午9時至中午12時，直至另行通知。透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為下午4時。

交通銀行 4間分行暫停服務，分別是藍田、牛頭角、黃大仙及沙田分行。全線分行平日服務時間縮短1小時，由上午9時至下午4時，周六則維持不變由上午9時至下午1時開放。

華僑永亨銀行 宣布，即日起全線分行營業時間改為平日上午9時正至下午4時半，周六由上午9時至中午12時，直至另行通知。

【7月20日】

恒生 7月21日起，慈雲山分行將暫停服務，全線分行及商務理財中心平日亦會提早關門，服務時間改至上午9時至下午4時，周六的服務時間由上午9時至中午12時，直至另行通知。

上海商業銀行 宣布，即日起牛池灣坪石邨分行將暫停營業，直至另行通知。

招商永隆銀行 8間分行暫停服務，直至另行通知；全線分行即日起營業時間改為上午10時至下午4時，周六則由上午9時至下午1時，部分分行周六不營業。

8間停業分行分別為：皇后大道西分行、炮台山分行、九龍灣分行、深水埗分行、沙田廣場分行、將軍澳新都城分行、慈雲山分行、高鐵香港站分行。

渣打 銅鑼灣分行、尖沙咀企業特快中心、西九龍站快捷理財中心暫停服務；而上周曾停業的柴灣新翠花園分行則恢復服務。

渣打全線分行7月21日起，營業時間改為上午9時半及下午4時半，周六則上午9時半至中午12時；流動銀行平日上午9時半至下午4時，周六休息；全線企業特快中心由上午9時半至下午4時半，周六休息。

建行亞洲 即日起，將分行及小企業及個人信貸中心的營業時間改至上午9時至下午4時，周六則由上午9時至下午1時，直至另行通知。太古城分行繼續暫時營業。

工銀亞洲 明天（7月21日）起調整全線分行的營業時間，星期一至星期五的營業時間將更改為上午9時至下午4時，星期六的營業時間暫不變，維持上午9時至下午1時。同時，工銀亞洲宣布多間分行暫停服務，包括西環、金鐘、灣仔、將軍澳、荃灣沙咀道、元朗教育路及沙田個人理財中心，以及黃大仙及屯門分行。

此前工銀亞洲已宣布停止城市花園及西九龍站個人理財中心服務。

華僑永亨銀行 宣布，由7月21日（星期二）起，華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務將暫時調整在香港之所有分行的營業時間。最新服務時間為星期一至星期五為上午9時正 至 下午4時30分；星期六則為上午9時正 至 中午 12 時正。

另外，沙田分行、金銀貿易場分行、金鐘統一中心分行、尖沙咀宏富理財中心、告士打道分行、九龍城分行、觀塘開源道分行、深水埗分行及中區分行於周六會暫停服務。

富邦銀行 7月21日起，所有分行營業時間改為平日上午9時至下午4時，周六改至上午9時至中午12時半，直至另行通知。

【7月19日更新】

中銀香港 因應目前社區疫情發展，經評估及協調服務資源後，明日（20日）起暫時關閉11間位於九龍及新界區分行，直至另行通知，包括：慈雲山毓華街分行、牛池灣彩雲邨分行、彩虹分行、鑽石山分行、土瓜灣馬頭角道分行、深水埗西九龍中心分行、李鄭屋邨分行、將軍澳君傲灣分行、沙田沙角邨分行、瀝源銀行服務中心以及香港國際機場分行。

中銀早前停業的藍田分行則明日恢復營業。另外，全港180多間分行將維持正常服務，客戶亦可透過該行24/7自助銀行中心及自動櫃員機使用服務。

滙豐 宣布，由7月20日起調整零售銀行所有服務網點的營業時間，星期一至星期五的營業時間將改為上午9時至下午4時，而星期六的營業時間則維持上午9時至下午1時；滙豐旗下三部流動銀行亦會暫停服務。滙豐兩家分別位於觀塘及上水的中小企中心，將由7月21日起暫停服務。

滙豐土瓜灣分行、機場卓越理財中心及國際銀行業務部，以及水泉澳邨日夜理財中心早前已宣布暫停營業。另外，多間自動櫃員機及理財易中心的服務時間有所調整，每逢星期五、六、日、公眾假期前夕及公眾假期，於晚上8時至翌日上午6時暫停服務。

恒生 （00011） 表示，該行屯門鄉事會路分行一名員工經測試後初步確診新型肺炎，現正等待進一步檢測。該分行將由7月20日起暫時停止服務14天，以徹底清潔和消毒，而分行全部員工會留在家中自我隔離14天。

此前恒生已將分行星期六的服務時間維持縮短至中午12時。

集友銀行 指，由7月20日起，香港全線分行網點於周一至周五每日下午3時結束營業，每周六於中午12時結束。慈雲山分行20日起將暫停服務。

【7月17日更新】

中銀香港 （02388） 慈雲山毓華街分行 、藍田分行以及香港國際機場分行現暫停營業，直至另行通知。該行會不時檢視現有安排，視乎情況適當調整分行服務。該行在全港各區190家分行將維持正常服務。

東亞 （00023） 所有分行於星期一至星期五的營業時間暫時調整為上午9時至下午4時，直至另行通告；透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為下午4時。

上海商業銀行 表示，星期一至星期五分行服務時間將調整至上午9時至下午4時15分。至於星期六，中環總行、灣仔軒尼詩道分行、西環分行、旺角分行、尖沙咀分行、荃灣分行及元朗分行的營業時間為早上9時至中午12時，其餘分行休息。

招商永隆銀行 亦指，慈雲山分行由7月17日下午二時起，將暫停營業直至另行通知。另外，所有分行將於7月20日起暫時更改營業時間，星期一至五最新服務時間為上午10時至下午4時；星期六則維持上午9時至下午1時，但要留意有部分分行星期六不開放營業。

【較早前消息】

渣打香港 指，因應現時新型冠狀病毒疫情，為保障客戶及員工的健康與安全，銅鑼灣分行、柴灣新翠花園分行，及西九龍站快捷理財中心將暫停營業，直至另行通知。為加強對前線員工及客戶健康之保障，分行會加強清潔消毒，分行員工每星期可於家中工作一天以減少分行人流接觸。如毗鄰分行地點有確診個案，該分行會暫時關閉進行全面清潔消

星展香港 調整分行服務安排，直至另行通知。所有分行及星展豐盛私人客戶中心的服務時間，調整為星期一至五上午9時至下午4時30分，以及星期六上午9時至下午1時。星展財務分行則調整至星期一至五上午9時至下午7時30分，以及星期六上午9時至下午1時。

大新銀行 （02356） 宣布，因應新冠肺炎，全線分行周四（16日）起暫時調整營業時間，平日上午9時至下午4時，而周六就由上午9時至下午1時，直至另行通知。

工銀亞洲 因應疫情最新情況，城市花園個人理財中心，16日起暫停服務，直至另行通知。西九龍站個人理財中心則繼續停業。

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