中芯明科創板首掛是吉是凶？ 君實最佳示範

焦點股中芯 （00981） 回歸A股科創板，消息推動中芯港股率先炒上。市場憧憬中芯A股首日掛牌可急升3至5倍，有望進一步拉升中芯港股股價。不過，生物科技股君實生物 （01833） 的A股科創板今日掛牌，一如預期A股掛牌即爆升，惟港股今日率先回吐，A股拉升H股的憧憬在君實身上未能實驗。

君實今日登科創板勁升 H股衝高回落

A股今日首掛，君實H股今早先破頂，惟其後回落，收市跌13%，報54.6元，走勢現「散水格」。A股明天首掛的中芯，今日港股走勢相似，股價創新高後回吐，收報38.45元。中芯今日成交超大，達140億元成為今日港股成交榜首位，比股王騰訊 （00700） 還要旺。

市場對中芯A股科創板首日升勢存憧憬，主要是由於今年以來科創板新股首日普遍顯升勢。而上周國盾量子首掛更勁升9倍。

君實A股科創板的定價為55.5元人民幣，較昨日君實H股昨日收市價輕微折讓2%。今早君實A股首掛不負眾望，早段曾爆升3倍，其後升幅收窄，收報151元人民幣，仍較招股價暴升1.7倍。

君實AH股呈2倍溢價 亦無助拉升H股

君實A股首掛股價抽升，而H股不升反跌，令君實AH股現超大差價。君實A股今日收市價約為167港元，即較H股收市價呈2倍溢價。

現時恒生滬深港通AH股溢價指數報約133，即A股普遍較H股呈3成溢價。而君實的AH溢價達2倍，今日AH股的不同走勢，反映即使呈超高AH溢價，亦無助拉升H股股價表現。君實於3月底披露申請A股科創板上市，期間H股股價持續攀升，至昨日已累升1倍。H股早已偷步炒上，因而在A股首掛好消息下先行「散水」。

事實上，港股先偷步炒上的情況同出現在中芯身上，而升勢更凌厲，由於中芯有望成科創板集資額最大股份，因而成為市場焦點而當炒。由5月初公布申請回A以來，中芯港股已率先偷步炒高，一度升1.5倍。從北水資金流向亦顯示，北水經港股通率先南下吸納中芯港股，先行炒高港股等A股上市。

宣布回A以來 中芯已累升逾倍

中芯上周公布A股定價為27.46元人民幣，折合約30.7港元，較中芯港股今日收市價折讓約2成。若中芯A股首日勁升3倍，升至109.84元人民幣（約121.6港元），即較中芯港股今日收報呈溢價2倍。

中芯預期溢價水平與君實相若，按君實今日的AH股表現，即就算中芯A股明天急3倍，亦未必可推高中芯港股股價。投資者要為中芯派對告一段落做好準備。

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責任文章：錢家鋒