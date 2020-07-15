【A股布局】「國家牛市」不切實際　A股牛市宜長不宜瘋

中美角力再成焦點，本來強勢的A股也結束連升。無他，監管當局打擊場外配資，還有一些基金減持的消息，無疑向熾熱的氣氛，「淋了一盤冷水」，周三（15日）上證指數挫1.6%，收報3361點。

其他文章：【趣話財經】股東高管國家隊齊走鬼 內銀股仲買唔買？

京東數據首席經濟學家沈建光在《金融時報》指，期待新一輪「國家牛市」實屬不設實際，促進A股「長牛」而非「瘋牛」，或許更符合政策層的期待。近期當局及時出手，對避免非理性資金推升下的過度繁榮，十分必要。

他總結了2015年的經驗，指出允許市場對「國家牛市」的預期進一步加深，產生危害不輕。第一，不利於對投資者保護，一如2015年不僅造成投資者的經濟損失，更會增加社會不穩定因素。第二，鼓勵創新需要健康發展的資本市場。第三，瘋牛不如慢牛，前者對經濟結構轉型也不利。

其他文章：【港股追蹤】美團等科企傳和人行合作 研究數字貨幣應用

在他看來，中國股市長遠要走出「急漲急跌」的怪圈，才能營造出保障資本市場長遠發展，對於優化金融資源配置、培育具有競爭力上市企業、支持實體經濟發展和鼓勵創新增長等戰略意義。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！