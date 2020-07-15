  • 31°C
香港時間 : 2020715日 (三) 18:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【A股布局】「國家牛市」不切實際　A股牛市宜長不宜瘋

股樓投資 17:14 2020/07/15

分享：

中美角力再成焦點，本來強勢的A股也結束連升。無他，監管當局打擊場外配資，還有一些基金減持的消息，無疑向熾熱的氣氛，「淋了一盤冷水」，周三（15日）上證指數挫1.6%，收報3361點。

其他文章：【趣話財經】股東高管國家隊齊走鬼　內銀股仲買唔買？

京東數據首席經濟學家沈建光在《金融時報》指，期待新一輪「國家牛市」實屬不設實際，促進A股「長牛」而非「瘋牛」，或許更符合政策層的期待。近期當局及時出手，對避免非理性資金推升下的過度繁榮，十分必要。

他總結了2015年的經驗，指出允許市場對「國家牛市」的預期進一步加深，產生危害不輕。第一，不利於對投資者保護，一如2015年不僅造成投資者的經濟損失，更會增加社會不穩定因素。第二，鼓勵創新需要健康發展的資本市場。第三，瘋牛不如慢牛，前者對經濟結構轉型也不利。

其他文章：【港股追蹤】美團等科企傳和人行合作　研究數字貨幣應用　

在他看來，中國股市長遠要走出「急漲急跌」的怪圈，才能營造出保障資本市場長遠發展，對於優化金融資源配置、培育具有競爭力上市企業、支持實體經濟發展和鼓勵創新增長等戰略意義。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 高式古

減持 上海證券交易所綜合股價指數 中國 A股

上一篇文章

【趣話財經】篤背脊好過中六合彩？　美國證監會俾每位舉報人600萬美元

下一篇文章

香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】阿根廷漁船出海35天57人離奇染疫　出海前已隔離14天及通過檢測
【新冠肺炎】阿根廷漁船出海35天57人離奇染疫　出海前已隔離14天及通過檢測
【股樓投資】中產置業故事
【股樓投資】中產置業故事
【第三波疫情】5間潛藏傳播鏈餐廳 有冇幫襯過? 疫廈名單更新（至7月13日)
【第三波疫情】5間潛藏傳播鏈餐廳 有冇幫襯過? 疫廈名單更新（至7月13日)
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)