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【趣話財經】篤背脊好過中六合彩？　美國證監會俾每位舉報人600萬美元

股樓投資 17:14 2020/07/15

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全球股市不時都有上市公司涉及欺詐等行為，為打擊這些害群之馬，各地監管機構都想盡辦法，而美國證監會（SEC）就係2012年開始，只要提供重要信息協助SEC調查欺詐行為，就會向舉報人發放獎金，仲會保密舉報人的身份。

根據SEC的新聞稿，呢個獎勵舉報的Whistleblower Program，已經向87個舉報人發放5.05億美元的獎金，單係最近10個月，已經有20個舉報人收到1.19億美元，平均每人近600萬美元。最近一次，SEC係呢個星期向一位舉報人發放380萬美元獎金，而因為呢位舉報人的協助，執法行動令受害者挽回數百萬美元的損失。

大家又覺得香港證監會，應唔應該學美國證監會「懸紅」呢？

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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