【零售寒冬】Burberry上季零售收入跌48% 擬裁員500人

▲ Burberry上季可比門店銷售跌45%，其中6月份的跌幅已窄至20%，主要來自中國的貢獻。

英國奢侈品品牌Burberry公布，截止6月27日止首季，零售收入按年跌48.4%至2.6億元（英鎊，下同），，可比門店銷售跌45%，其中6月份的跌幅已窄至20%。公司擬裁減500名員工。

基於6月數據，Burberry預期，今季可比門店銷售按年跌15%至20%。批發業務，公司預期今財年上半年銷售下跌約40%至50%。

Burberry表示，受累封城措施，美國上季可比門店銷售大挫7成。亞太地區則跌10%，但6月份已回歸增長軌道。中國季內增長中雙位增長，6月份增幅更超越疫情前1月份的30%的增長。

外電指，為削減成本，Burberry將會全球裁員500人，包括150個英國文職人員，即佔英國員工人數約4%。Burberry全球共有約1萬名員工。另外，Burberry提出架構重組，料可節省5500萬元。

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