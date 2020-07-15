香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗

疫情重臨，加上近期的政治事件，樓市前景變得不明朗，市場再錄蝕讓成交，影響樓市氣氛。仲量聯行預期，全年中小型住宅樓價跌5%至10%；豪宅則跌10%至15%。

值得留意的是，在內憂外患夾擊下，香港樓價未見大跌，令不少人深信港樓猶如全球最強資產，日後也難大跌。不過，仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平坦言：「千祈唔好咁諗。」他解釋說，若非各國實行量化寬鬆政策，樓市可能猶如97金融風暴，大跌三至四成，提醒市民不宜看得太樂觀。

回顧上半年樓市，曾煥平說，今年首季，疫情肆虐，影響樓市氣氛，買家久未入市，但需求無減退，及至第二季，疫情稍為受控，發展商接連推盤，積壓已久的需求終能釋放，帶動樓價回升，

他續說，全球央行放水，在低息及量寬的支持下，利好地產市場，且為市場帶來信心，惟樓市前景不明朗，如疫情仍未受控，至今也無疫苗、加上中國與西方國家關係轉差，對港影響深遠。他強調，假如香港失業率進一步上升，或致樓價下跌。

被問到近期的政治事件，會否嚇怕外資投資香港時，曾煥平說，外資基金放慢投資步伐，與政治事件無關。他解釋說，外資基金與本地投資者一樣，希望買到平貨，而且回報高的物業，惟業主不願減價，市場缺貨。他又強調，香港的房地產市場仍有吸引力，皆因法制健全，對私產有保障。

近期不時有分析指，待疫情受控後，中資將會重臨，即使外資撤退，對港影響輕微，而且中資地位將愈來愈重要。曾煥平說，中資向來影響香港房地產市場，特別是豪宅，又認為疫情過後，中資資金的角色可能愈來愈重要。

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