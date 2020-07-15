【華為5G】華為失落英國5G建設 即獲泰國最大電訊商選為5G供應商

▲ 華為失落英國5G建設 即獲泰最大電訊商選為5G供應商

英國禁止中國電訊設備商華為，參與當地5G通訊網絡建設，下令須於2027年底前撤底拆除華為設備。失落英國5G發展機會，但華為最新獲泰國電訊商龍頭AIS納入為5G網絡供應商，與愛立信、三星等4個電訊商一同中標。

泰國最大電訊商Advanced Info Service（AIS）宣布5G網絡建設商的中標名單，華為、愛立信、諾基亞、中興（00763）及三星一同入圍。

AIS總裁Hui Weng Cheong指，入圍企業包括中國及歐洲的供應商，未來就有關招標項目的任何建設，都會首先向5間入圍供應商提出請求。

至於為何未有排除華為，Hui Weng Cheong解釋美國對華為的指控未經證實，但公司亦會透過訂立條款，明確介定供應商不可做的事，保障安全。

AIS計劃，今年投入450億泰銖（約110.76億港元），並計劃本月在曼谷設立首個5G核心網絡。

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