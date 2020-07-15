【騰訊股價】騰訊宣布升級政務雲產品助政府治理

▲ 騰訊今天宣布騰訊政務升級啟航，並發布騰訊政務雲2.0。

騰訊 （00700） 今天（15日）舉行2020年政務戰略發布會，宣布升級政務雲產品，將以新的戰略及戰術幫助政府建設發展。騰訊副總裁兼騰訊雲總裁邱躍鵬表示，疫情令政府服務發生變化，數碼化的政府服務使用頻率愈來愈高，騰訊將提升政務雲能力，並通過整合各種數據協助政府治理。

騰訊2月初推出健康碼，後來於2個月內迭代50次，不斷更新。邱躍鵬表示，內地疫情控制較好，離不開新型技術管理方式，現時每個省市的人均需要健康碼才可出行。

他希望，健康碼有助內地疫情防控，未來健康碼或可進一步升級，成為「市民碼」，不僅在疫情防控，認為可研究未來在城市交通、出行很多領域是否能「一碼通辦」，相信未來有很多研發空間，冀能透過數字化提升治理水平，同時期望未來可構建出長期營運團隊並提升營運水平。

騰訊雲副總裁羅朝亮在會上宣布發布騰訊政務雲2.0，當中包括公有雲、政務專區及政務雲，認在數字化升級時亦需要基建作支撐，而公司將來提供的政務雲不僅是政府內部使用，同時亦會提供公有雲，帶動融合創新。

騰訊雲副總裁羅朝亮指出，今年騰訊目標是建立10個數字政府、20個未來城市、10萬個數字鄉村，助產業園區在20個城市落實、在10個垂直行業作出業務突破。

騰訊全日升3.43%，收報543元，成交119億元。

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