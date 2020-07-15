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【中國樓市】深圳樓市調控加辣　呢幾隻內房股要小心

股樓投資 17:24 2020/07/15

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深圳樓市今年表現熾熱，政府終出手加辣調控，深圳住建局宣布，將推出8項針對樓市的措施，當中最視為最重手的一招，是要求深圳戶籍落戶滿3年且社保滿36個月才能購房，此前對深戶居民沒有落戶時間和繳納個稅或社保的要求，居民落戶即可購房。市場估計在新辣招下，深圳樓價或會回調5%，個別內房股在深圳市擁有較多土儲的影響較大。

除了延長落戶買樓時間外，新規定還包括，二套房首付比例上調至七成以上；總價超750萬元需繳「豪宅稅」；在稅收調控方面，將個人住房轉讓增值稅徵免年限由兩年調整到5年。此外，加強熱點樓盤銷售管理，推行房屋抵押合同網簽管理，加大二手住房交易信息公開力度，並嚴厲打擊房地產市場違法違規行為。

相關文章：【內房故事】苦等13年徒勞無功　富力回A夢破滅？

深圳住建局指出，今年4月以來，深圳房地產市場交易較活躍，二手房價格上漲過快，部分熱點片區熱點樓盤出現新房搶購、二手房掛牌價虛高等現象，引起廣泛關注。

據諸葛找房數據顯示，今年上半年深圳二手住宅成交量按年大升近4成，至逾4.3萬套，遠遠拋離其他一綫城市如北京（-5.8%）及上海（-8.4%）。在疫情後深圳樓價亦急速起飛，截至今年6月，深圳平均二手樓價為每平方米6.95萬元人民幣，累計上升8%。

相關文章：【港股追蹤】6月銷售史上最強　花旗首選呢7隻內房股（一表睇晒）

分析員預期，按照過去深圳市場的慣例，預計部分投資客很可能開始離場，市場在7至8月開始成交量快速萎縮。房價也將開始調整。 如果嚴格執行，對於深圳樓市的打擊將非常大。預計深圳未來半年投資比例將暴跌，房價將開始一輪明顯的下調，跌幅在5%以上。

在港上市內房股中，佳兆業（01638）、龍光集團（03380）及深圳控股（00604）在深圳擁有土儲的比重最高。佳兆業股價今日收報3.45元，跌2.5%；龍光集團收報14.02元，跌2.2%；深圳控股收報2.59元，跌0.8%

    
 

撰文 : 李兆明

佳兆業集團（01638） 香港股票 龍光集團（03380） 深圳控股（00604） 深圳

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