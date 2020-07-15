【外賣商機】餐廳推外賣自救　宜調整餐單吸客

▲ iCHEF香港區負責人李思明提醒，餐廳需思考會否因應外賣形式而調整食材，以確保外賣不影響食客對享用食物的體驗。

新冠肺炎在本港第三波爆發，政府日前宣布收緊限聚令及食肆營運指引，包括禁止食肆下午6時至翌晨5時堂食，只可提供外賣。銷售時點情報系統（POS）供應商iCHEF香港區負責人李思明建議，餐廳投放資源發展外賣業務時，除了要設法保持食物質素外，亦要分析現有產品的特性，從而制定不同優惠及外賣。

可推半製成品 在家最後烹煮

為餐廳提供一站式顧問服務的iCHEF自2012年成立，現時管理約1萬間餐廳。李思明指出，鑑於政府進一步收緊限聚令，令餐廳均需設法自救，而推出外賣服務是其中一條出路。但他直言，餐廳制定外賣餐單前，應先了解哪些菜式或食物較受歡迎，從而調整外賣餐單。

同時，更要顧及菜式是否需因應外賣形式而調整食材，以確保外賣不影響食客對享用食物的體驗。「對餐廳而言，最迷惘是不知道如何彌補晚市生意的損失。而當同業都已推出外賣服務時，又如何突圍？轉型外賣生意要注重外賣整體質素，外賣盒也要加多點心思。」他另舉例，有餐廳推出半製成品，讓客人在家翻熱或作最後烹調，也是一種方法。

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疫情早於今年初爆發，不少餐廳早以設法應對。李思明透露，已有餐廳以中央工場形式製作外賣，藉此提高效率。他提醒，餐廳另覓廚房時，需了解場地是否符合牌照要求。

避免跨區消費 小店靈活吸客

事實上，餐廳需要充分掌握自身的生意情況、成本分配等。「需要計算疫情下如何將損失降低，有餐廳在計算後，乾脆休息一周，以減低成本支出。」餐廳在制定優惠及外賣服務時須果斷迅速，以迎合消費者。他認為，獨立小店在這方面較大型連鎖店更具優勢。

李思明引述公司數據指出，部分民生地區的小店的生意未必受疫情嚴重影響。他舉例，部分屋邨內的25座位或以下的小店，未見受疫情影響，更有小店的生意額有輕微升幅。他估計，市民都避免跨區消費，改為留在住所附近消費。

除了要把「拿手菜」放入外賣菜單外，不少餐廳亦因應潮流，從菜式和食材着手吸引食客。近年，素食成為不少都市人的新歡。如Green Monday去年發表市場調查指，七天全素人口升至3.7%，升幅接近50%。而女性全素者更多達4.8%。與此同時，彈性素食人口（Flexitarian）則增至24%，為調查以來最高紀錄。

素食定單增 餐廳設純素菜式

外賣平台Deliveroo（戶戶送）早前表示，在其平台上提供素食菜式的香港餐廳數目，由去年的80間上升至266間，而純素定單數目則按年增長104%。全球而言，於Deliveroo平台提供純素食的餐廳在過去的一年大幅增加了89%，全球的素食定單更大幅增長187%。

記者：楊匡然