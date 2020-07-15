【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展

▲ 美國總統特朗普在昨（14日）於白宮記者會上提及，已簽署《香港自治法案》，同時終止香港的特殊待遇，也不再能從美國出口敏感科技技術到香港。

美國總統特朗普在昨（14日）於白宮記者會上提及，已簽署《香港自治法案》，同時終止香港的特殊待遇，也不再能從美國出口敏感科技技術到香港。有專家預計，今次法案主要對本港科研發展有較深遠影響，尤其在醫學科研發展方面。

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香港新興科技教育協會創會會長洪文正（Alex）接受本報訪問時表示，是次終止香港特殊待遇後，香港出口、再入口管制豁免，與對中國內地限制看齊，即代表軍方及民間所製造的感應器、人工智能（AI）技術、無人機、和衛星中所搭載的自動化定位所使用等的軟件，通通受到限制。

▲ 香港新興科技教育協會創會會長洪文正（Alex）接受本報訪問時表示，今次法案主要對本港科研發展有較深遠影響，尤其在醫學科研發展方面。（受訪者提供圖片）

他提到，美國的科技技術在多個方面依然領先全球，無論是中國抑或是歐洲國家，都依然未能趕上。首先是IC（積體電路）產業鏈方面，不少核心關鍵晶片及設備都掌握於美國手中，半導體及超級電腦等高端產品都需經由美國研發，其中包括香港天文台現時所採用的，正是由美國出口的超級電腦。當法案通過後，超級電腦受到限制，或會影響當局未來運作。

此外，過往美國輸出至本港的敏感技術，當中包括光學雷達（Lidar）以及鐳射切割（Laser Cutting）產業技術等。在取消特殊待遇後，相關技術也將會在受到出口限制。「由於本港有多間大學及科企正研發與納米及先進材料相關的項目，必須用到美國引入鐳射切割技術，而這兩項技術目前美國仍是領頭羊，擔心科企難以在短時間內尋找合適的替代品，或令本港的科研發展嚴重落後。」

失去學術交流自由 醫學科研最受影響

他強調，由於是次法案提及，不再安排富布賴特國際學術交流計劃（Fulbright Program）參與者，在計劃下到香港與中國內地交流，相信會嚴重影響的是本港的醫學科研發展。Alex解釋，由於香港原有學術及交流自由，過往全球各國不少醫學科研教授都會到港，與美國及加拿大實驗室共同合作，進行醫學科技研究。但在法案通過後，港與美國的交流機會會逐步減少，相信學者會轉投新加坡或台灣等亞洲地區，嚴重阻礙本地科研人才發展。

而被問到對消費者會否有影響，他笑言，今次主要針對敏感科技技術，市民普遍不會用到高端科技，所以短期內不會有太大影響，「就算過後一些科技產品如蘋果的Mac電腦，因配置高端晶片受到出口管制，我相信都還有水貨可以買到。」勸喻市民毋需太過擔憂。

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記者：曾曉汶