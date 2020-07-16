【尚品亭@iM網欄】家中CEO最愛 港式奶茶=能量飲品？

上期提及筆者管理着每年可供製作上億杯奶茶的業務，今期繼續延續港式奶茶的故事，分享一下這杯連斯里蘭卡茶供應商，到今天也好奇香港人如何飲用這麼濃的港式奶茶。

不知大家是否知道港式奶茶的起源？

香港在九七年前作為英國的殖民地，英式茶的文化隨之傳到香港，並發展出獨有港式茶檔奶茶。由殖民地時代的英式奶茶，經過百年的逐漸演變，成為今天香港普羅大眾的飲品。由一個當時高尚、貴族文化逐漸演變為通俗文化。

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港式奶茶=能量飲品？

港式奶茶的起源和興起某程度上是由於勞動階層需要一杯能量飲品。為什麼會這樣形容呢？當時香港作為一個主要出口及轉口港，很多產品會由外國經由香港轉去內地及其他地方，於是當時對運輸物流的需求很大。碼頭工人由於工作量大，很需要一些可以提供足夠能量以及提神的飲品。

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港式奶茶就在這個特殊的歷史環境誕生。它的茶底採用斯里蘭卡出產的錫蘭紅茶製成。雖然稱為紅茶，但它其實屬於黑茶，屬於全發酵茶類。它的形態一般是剪碎的，分為BOP、BOPF、DUST 等多個不同形態，再加上在不同地段: 高地或低地栽種，一杯出色的需要以上元素拼配在一起，分別取其「色」、「香」、「味」。

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拼配茶葉後、茶底需經過煲茶、焗茶、撞茶等步驟炮製而成。又因為這種沖泡方法沖出來的茶味很濃，所以會加入奶和糖來平衡。一般市場上採用的比例就是1:3，即一份奶對三份茶。即一個8安士茶杯中，含有2安士奶和6安士茶。時至今日，港式奶茶製作技藝已成為香港的非物質文化遺產。

筆者曾經到訪斯里蘭卡參加慶祝錫蘭紅茶出口150週年的活動，當時也接觸過一些在當地的供應商。有趣的是，他們其實至今都不太明白錫蘭紅茶在香港冲泡絕對有別於其他國家嘅沖泡方式，如果大家有機會嘗試一下單飲茶的話，你就會是非常濃的。

從整個東方的文化來看，香港有港式奶茶，星加坡有肉骨茶。它們誕生原因如出一轍，都是為了提供足夠能量給當時的勞動階層。

嘉樂冰廳 - Gala Café

最後，筆者也想繼續和讀者分享一間懷舊冰廳。這間冰廳位於荃灣新村街，身處於傳統濕貨街市林立嘅地方，門面不大，但是很有人情味。原來的老闆也因為年事已高退休，接任新老闆堅持懷舊不殘舊，繼續發展原來的品牌。

▲ 雖然換咗老闆但味道依舊

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冰廳提供傳統美味的港式茶餐廳美食，如火腿蛋奄列（還可以選擇蛋白奄列)、雞翼，酥炸雲吞等，當然少不了奶茶。筆者初相識家中CEO的時候，知道她喜歡港式奶茶所以投其所好，向同事請教香港十大奶茶，同事推薦的其中之一就是嘉樂冰廳。家中CEO特別喜歡的就是茶走。茶走也是港式奶茶中比較特色的飲法，以煉奶代替淡奶和糖，類似習慣在東南亞區也常見。

這間冰廳就是1978年開業的嘉樂冰廳（Gala Café）。筆者很喜歡這個名字。估不到40多年前老闆已經懂得以Gala作為店名，Gala-大家同歡樂。希望大家保持一個好心情去面對疫情，對抗疫情！

附上我尊敬的港式奶茶師傅坤叔的簡單港式奶茶製作視頻

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