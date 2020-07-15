疫情帶動科技消毒產品行業　「中科寶」無懼同行競爭

▲ 本地消毒科研公司中科寶（控股）有限公司創辦人及董事總經理崔永昌表示，並不擔心同業競爭，更相信疫情過後，市場對科技消毒產品仍然有很大需求。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情期間，市面上湧現不少科技消毒產品公司，本地消毒科研公司中科寶（控股）有限公司創辦人及董事總經理崔永昌相信，疫情過後，市場對消毒產品的需求仍然很大，大型企業或會將科技消毒產品變為恒常設施，以保障工作場所的環境衞生。

崔永昌分享，自己長期受鼻敏感困擾，多年前已開始留意空氣消毒淨化產品市場。2013年，他偶然發現相關產品在沒有任何廣告宣傳下，仍有不俗的銷售表現，於是向公司建議收購產品，後來卻遭到董事局拒絕。「當時回家想了一個晚上後，仍覺得個人衞生產品會有很大發展空間，翌日就果斷向公司提出辭呈，決定自己創業。」

辭去穩定工作，索性自己創業做老闆，看似是一個衝動的決定，但他直言從小就有創業的想法，相信始終有一天會實行。當時他看中消毒產品市場潛力，更決意創辦公司，希望在本地開拓市場。

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物理性消毒 將成未來趨勢

公司於2014年成立時，專門售賣在別人眼中增長不高的空氣消毒淨化機等產品，在香港經營B2B及B2C業務。他指當時市場競爭者不多，一般大企業更不會投資銷售科技產品。今年爆發新冠肺炎疫情後，全球對消毒產品的需求短期內激增，本地不少消毒產品公司冒起，面對同業競爭者增加，他卻表示毫不懼怕，對公司未來發展抱有一定信心，「無論經營任何生意都有競爭，從事科技產品行業需要轉身夠快，亦要懂得適應市場轉變。」

他指出，未來全球消毒方案會以物理性消毒為主。目前市面上的產品大部分使用藥理消毒，但藥理消毒需要獲取當地安全認證，而且各國標準不一。現時坊間已開始應用滅菌鍍膜、光觸媒等物理消毒技術，同時可避免對人體產生有害物質，相信會成為未來消毒方案的一大趨勢。

疫情持續爆發，市民衞生安全意識提高，不少商業大廈均設有體溫探測儀等防疫設施。他相信，即使疫情過後，市場對科技消毒產品仍然有很大需求，尤其是商務客戶，大型公司未來更會將消毒產品變成恒常設施，以提升工作場所的環境衞生，讓員工及市民安心。

記者：李寶如