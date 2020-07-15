【香港自治法案】美國為何不敢衝擊聯繫滙率制度？　麥萃才：殺敵八百、自傷一千的行徑

▲ 若美國限制美資機構在中港的美元交易，美資機構難以用美元兌換成人民幣或港元支付貿易活動，雙方的貿易自然減少，這與美國希望收窄貿易差的原意相違背。

美國總統特朗普正式簽署執行《香港自治法案》，落實取消香港多項特殊待遇。不過，早前有消息指，美國的制裁行動不包括聯繫滙率在內的金融選項，意味不會涉及香港金融中心選項。為何美國對制裁聯滙制度「行人止步」？浸大財務及決策學系副教授麥萃才解釋，若限制聯滙運作，等於削弱美元的應用，是「殺敵八百，自傷一千」的行徑。

麥萃才指，雖然美國取消香港多項特殊待遇，但香港的國際金融市心地位得來不易，港股市場仍是全港市值五大的股市，新股市場集資額常高踞全球第一，香港是全球最大的人民幣離岸中心，港元是全球十大最常用貨幣之一，這些都反映香港的金融中心地位相當穩固。

限制美元交易 恐損害美元霸權

過去美國制裁的國家，都是敵對國家如伊朗、北韓及俄羅斯，這些國家經濟體系小，與美國的貿易額亦低，故制裁對美國影響不大。不過，今次美國制裁的對象是中國與香港，而中港與美國有頻繁的交易，若美國限制美資機構在中港的美元交易，美資機構難以用美元兌換成人民幣或港元支付貿易活動，雙方的貿易自然減少，這與美國希望收窄貿易差的原意相違背。

麥萃才指，全球擁有最多資產的十大銀行中，中國四大內銀及滙豐（00005）榜上有名，若限制有關銀行進行美元交易，美元應用自然會減少，變相削弱美元的應用能力，對美元的貨幣霸主地位影響不小。

聯滙制度於1983年出現，《美國──香港政策法》1992年才有。麥萃才稱，聯滙制度相當複雜，若限制香港兌換美元，將會影響全球貨幣及金融市場的運作，對美資機構也會構成重大影響，因此遭到特朗普政府的一些顧問強烈反對，恐最終對美國的傷害更大。

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