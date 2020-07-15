【趣話財經】股東高管國家隊齊走鬼　內銀股仲買唔買？

7月初中資金融股包括內銀股急升，相信不少散戶心大心細想追入，不過不少大股東已經率先離場。昨日社保基金減持交銀 （03328） 4230萬股，持股比例由9.09%降至8.98%，令交行今日股價受壓，而本周除了H股市場有交銀被減持，A股同時有多隻內銀股被減持，包括張家港行（深：002839）、寧波銀行（深：002142）、郵儲銀行 （01658） ，其A股都見股東減持。

張家港行上周在第一大股東沙鋼集團計劃減持2,950萬股（約2億元人民幣）後，與第二大股東為一致行動人的聯嘉公司亦沽出500萬股；寧波銀行被第三大股東雅戈爾減持1.2億股，對應約36.8億元人民幣。除了股東外，蘇農銀行（滬：603323）副行長因「個人資金需要」，減持11.5萬股，金額約59.2萬元人民幣。

散戶都未瘋狂掃貨，大戶及管理層已經率先離場，咁散戶仲應唔應該追買內銀股呢？

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