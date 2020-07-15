【定期存款】兩中小行齊撤一厘港元定存息 無懼虛銀推3.1厘息突擊

▲ 東亞今天減港元定存息，更罕有把一厘息下架；最高息僅0.94厘。

兩間銀行鬥減港元定期存款息率，更罕有齊齊撤一厘定存息，無懼虛擬銀行天星（Airstar）剛以3.1厘港元定存息突擊。今天（7月15日）東亞 （00023） 及招商永隆鬥減息，其中東亞下調138天年息0.1厘，竟乍現0.94厘的低位。至於擅打高息牌的招商永隆，同日更3天內兩度削低息率，經全面降短中長息後，一年期港元定存息現僅得0.95厘，已是各存期中最高息。

專家預計，以恒生 （00011） 及3間發鈔行於下半年開局已帶頭鬥劈息，適逢疫情突爆第3波，料中小行高息吸存亦乏貸款好出路，唯有跟減。

第2間正式開業的虛銀天星銀行昨天（14日）突擊，現有客戶每成功邀請5名親友開戶，可獲1.6厘定存加息券，令3個月港元定存年息最高享3.1厘，以上限5萬元計，即期內最多賺387元息。

天星的玩法是，現有客戶推薦5人開戶，最多獲2張1.6厘加息券；每名被推薦人成功開戶後，推薦人可再獲1厘加息券，最多限10張，優惠至8月底。

假若客戶推薦10名親友，並全部成功開戶，即可獲最多12張加息券（兩張1.6厘及10張1厘）。不過，客戶每月只限用1張加息券，而優惠亦僅限開立3個月港元定存，上限5萬元。以現時天星3個月牌價息率為1.5厘，即使用優惠後年息最高3.1厘，息率低過其3.6厘活期利率優惠（惟活期息的存款上限僅2萬元）。

比併市面3個月港元定存息，天星的3.1厘暫難挑戰「高息王」，畢竟信銀國際手機銀行新客開戶享10厘息，全城最高，但只限1萬元。另一現正試業的虛銀、匯立銀行（WeLab Bank）則最高4.5厘息，限10萬元，但需要每周開團夠60人參與，才能獲此特高息。

一個月拆息自上周跌穿0.4厘後已不斷走低，如今更4連跌，失守0.33厘、僅報0.32厘的4年新低；而反映銀行資金成本的3個月拆息更9連跌，昨天也跌穿0.6厘，只得0.56厘的近4年新低。

綜觀7月開局至今共有18間大小銀行鬥劈減港元息，包括3間發鈔行等，現時提供兩厘息的業界竟少於10間；當中半年及一年等較長期選擇，更乏兩厘特惠息，專家預計定存息跑輸通脹，因而建議市民收到政府派錢一萬元，倒不如轉吼通脹掛鈎債券（iBond），博回報至少有1.7厘；市場憧憬政府快將重推百億元的iBond。

大新銀行 （02356） 經濟師溫嘉煒預期，今年上半年本港的整體通脹率（CPI）升1.7%；而剔除政府所有一次性紓困措施影響、基本通脹更錄得 2.4%升幅。

政府將於下周二（7月21日）正式公布6月份及上半年的消費物價指數。比併市面逾廿間銀行，當前6個月年息，大眾財務雖於本周一下調0.1厘至1.5厘，續問鼎同期最高，門檻為50萬元。一年期的冠全城息率是1.3厘，由虛擬銀行天星（Airstar）提供；入場費為1,000元。

溫嘉煒認為，本港失業率持續上升；加上經濟前景不明朗，導致私人房屋租金增長顯著放緩，料 6月整體通脹或降至0.9%（5月份為1.5%）；剔除一次性紓困措施影響的基本通脹料放緩至1.3%（5月則升1.9%）。

若放眼較長線，以今年全年來看，溫嘉煒預計，今年全年的整體消費物價指數約為1.3%；剔除紓困措施的基本通脹為1.8%。

此外市面3個月首3大高息，除了信銀的10厘外，匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，可賺息1,125元；但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

那邊廂，中銀香港 （02388） 也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資共700億元的商機，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元；此特惠息亦高踞3個月期的季軍。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪