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【裝修攻略@iM網欄】Week 7: 裝修平台是什麼？

名人薈萃 08:01 2020/07/17

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Week 7: 裝修平台是什麼？

裝修平台是一個提供綜合裝修服務的企業統稱。不同平台的角色大不一樣，不能一概而論，但大部分平台都會提供中介服務，利用裝修公司過往工程的往績紀錄，以及對當前裝修戶主的了解，進行「配對」，並在過程中提供物料及知識上的支援，部分平台亦會包括釐訂施工及服務的標準，預先制訂文明高效的爭議機制，令裝修變得更容易和有保障。對此消費者可能會有幾個疑問：

1. 經平台搵裝修，會唔會貴左？

答案：不一定。如果平台接單成本，相較裝修設計公司為低，變相代公司接單，可以為裝設公司節省金錢，所以即使平台收公司中介費用，亦不一定會令價值變貴，更可能更優惠。

2. 平台能否保證工程滿意？

答案：就像所有中介平台（例如請工人），平台擔任中介角色，並非合約方，沒有包底責任，更不應吹噓自己「保證不會爛尾」（因為平台無代表公司的權責），否則便屬誤導性營銷。平台的功能並不是作出推薦或令風險「歸零」，亦不能保證雙方一定合作愉快，但負責任的平台能夠做到：杜絕脅迫、終止權利、提供真實評價、建立獎罰動機、早段介入衝突、促進雙方溝通、制訂工程標準等等的功能。

如果想了解更多，歡迎聯絡裝修學院

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang、編輯：邊婕

欄名 : 裝修攻略

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