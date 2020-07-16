【職場調查】「疫市筍工」邊度搵﹖ 祥益地產：6月份逾半代理收入達5萬元以上

新冠肺炎疫情影響全球經濟，香港當然未能置身事外，幾乎每個行業也受影響，最新的失業率已攀升至5.9%水平，為近10年最高。就算不被裁，打工仔也難逃被減人工的慘況。

求職網站JobsDB於今年5月委託獨立調查機構，向3,100名打工仔及800多名僱主進行網上問卷調查，並且公布《疫情下職場調查》，調查發現，在疫情嚴重打撃各行各業的環境下，企業紛紛緊縮成本，導致新一輪的減薪裁員潮。18% 受訪者面對裁員及就業不足問題，當中又以飲食、旅遊、廣告及市場推廣行業備受影響。調查又發現，超過四分一打工仔因疫情影響而面對減薪30% 或以上，亦有46% 受訪者的工作收入因疫情而受到不同影響，當中包括面對停發或減少花紅、暫停加薪及凍薪等情況。

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調查也評估在職人士在疫情前後的工作快樂程度，以10 分為滿分計算，結果顯示本地僱員在疫情前的整體工作快樂指數為 6.1，但在疫情發生後，數字下跌至4.8。當中又以月入低於11,000港元的基層打工仔跌幅最大。JobsDB 香港區行政總裁仇崑石表示：「調查反映出各行業僱員的情緒都因為疫情而大受影響，鑑於本地疫情於七月仍然反覆，僱員或對就業環境持續感到憂慮，僱主應多著力加強團隊溝通及情緒支援，增加員工的投入度與認同感，以維護工作士氣。」

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不過，逆市下也有公司堅持不裁員、不減薪，新界西北地膽地產代理行祥益地產就是其中之一，公司總裁汪敦敬表示：「無論市道如何，公司均會樂觀面對，並堅持不裁員、不減薪，這是對員工的基本承諾。」他又指，在過去98至03年極具考驗的市場中，公司也履行承諾，現時也沒有因困境而減薪裁員，更逆市在天水圍連增兩間分行，以行動給予公司上下信心，同時證明面對任何考驗，只要團結一致便可克服。

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祥益地產也公布，公司最新6月份前線代理人均開單宗數為5宗，創2019年4月以來的新高紀錄，而且促成的買賣成交量按月增加15%，屬近14個月新高，以及租賃成交量同屬近9個月新高，同時沒有任何持牌代理食「白果」。汪敦敬又指，公司6月份逾半全職代理的收入達5萬元以上，換言之該公司代理月入超過5萬元已走向常態化。另外更有近2成的收入超過9萬元，反映公司推行的「多舖少人」策略成功打破了「人海舖海」造成的大數定律。

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同時，汪敦敬鼓勵員工以「農夫精神」的經營模式，堅持成交是由專業代理創造出來，他相信，只要代理做夠功夫，一定可以幫客人物色到合乎要求的置業對象，從而製造成交。



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