【新股IPO暗盤】3隻新股暗盤 嘉興燃氣升3成一手帳面賺1940元
金融經濟 17:47 2020/07/15
渤海銀行 （新上市編號：09668） 、及嘉興燃氣 （新上市編號：09908） 、山東鳳祥 （新上市編號：09977） 3隻新股暗盤。嘉興燃氣暗盤報價逐漸回落，富途暗盤較招股價10元高38.8%報13.88元，不計手續費一手（500股）賺1940元，於耀才暗盤報13.36元升33.6%；輝立暗盤則高升34%，報13.4元。
渤海銀行於富途暗盤較招股價4.8元跌逾1%報4.75元，不計手續費一手（500股）蝕25元，輝立暗盤亦報4.75，於耀才暗盤報4.74元跌1.25%。
山東鳳祥於富途暗盤較招股價3.33元高3.3%報3.44元，不計手續費一手（1000股）賺110元，於耀才暗盤報3.58元升7.51%，而輝立暗盤則報3.54元升6.3%。
|暗盤開市價
|富途
|耀才
|輝立
|渤海銀行
|
4.75元
（跌1%）
|
4.74元
（跌1.25%）
|
4.75元
（跌1%）
|嘉興燃氣
|
13.88元
（升38.8%）
|
13.36元
（升33.6%）
|
13.4元
（升34%）
|山東鳳祥
|
3.44元
（升3.3%）
|
3.58元
（升7.51%）
|
3.54元
（升6.3%）
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