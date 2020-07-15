【新股IPO暗盤】3隻新股暗盤 嘉興燃氣升逾5成一手帳面賺2900元

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【華為5G】華為失落英國5G建設 即獲泰國最大電訊商選為5G供應商
渤海銀行 （新上市編號：09668） 、及嘉興燃氣 （新上市編號：09908） 、山東鳳祥 （新上市編號：09977） 3隻新股暗盤。嘉興燃氣於富途暗盤較招股價10元高57.8%報15.8元，不計手續費一手（500股）賺2900元，於耀才暗盤報17.02元升70%。
渤海銀行於富途暗盤較招股價4.8元跌1.25%報4.74元，不計手續費一手（500股）蝕30元，於耀才暗盤報4.7元跌2%。
山東鳳祥於富途暗盤較招股價3.33元高5.11%報3.5元，不計手續費一手（1000股）賺170元，於耀才暗盤報3.62元升8.7%。
|暗盤開市價
|富途
|耀才
|輝立
|渤海銀行
|
4.74元
（跌1.25%）
|
4.7元
（跌2%）
|
4.74元
（跌1.25%）
|嘉興燃氣
|
15.8元
（升57.8%）
|
17.02元
（升70%）
|
14元
（升40%）
|山東鳳祥
|
3.5元
（升5.11%）
|
3.6元
（升8%）
|
3.45元
（升3.6%）
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