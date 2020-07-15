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【新股IPO暗盤】嘉興燃氣暗盤大升　一手帳面賺2280元

金融經濟 21:38 2020/07/15

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渤海銀行、嘉興燃氣及山東鳳祥於7月16日掛牌。

渤海銀行 （新上市編號：09668）  、及嘉興燃氣  （新上市編號：09908）  、山東鳳祥  （新上市編號：09977）  3隻新股暗盤結束。嘉興燃氣於富途暗盤報價最高，收報14.56元，較招股價10元高45.6%，不計手續費一手（500股）賺2280元；其次為耀才暗盤收報13.8元升38%；輝立暗盤則高升32%，報13.2元。

渤海銀行3新股中表現最差，於富途暗盤較招股價4.8元跌逾0.83%報4.76元，不計手續費一手（500股）蝕20元；輝立暗盤報4.79元低0.2%，耀才暗盤報4.77元，跌0.6%。

山東鳳祥於富途暗盤較招股價3.33元，高3.3%，報3.46元，不計手續費一手（1000股）賺65元。輝立暗盤則報3.54元升6.3%。於耀才暗盤報3.57元升7.2%。

暗盤開市價 富途 耀才 輝立
渤海銀行

4.76元

（跌0.83%）

4.77元

（跌0.6%）

4.79元

（跌0.2%）
嘉興燃氣 

14.56元

（升45.6%）

13.8元

（升38%）

13.2元

（升32%）
山東鳳祥

3.46元

（升3.9%）

3.57元

（升7.2%）

3.53元

（升6%）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用IPO小工具

相關文章：3新股公布招股結果　嘉興燃氣超購最多兼最難中（附3新股分配結果）

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