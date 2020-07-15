【新股IPO暗盤】嘉興燃氣升4成半　一手帳面賺2280元

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渤海銀行 （新上市編號：09668） 、及嘉興燃氣 （新上市編號：09908） 、山東鳳祥 （新上市編號：09977） 3隻新股暗盤結束。嘉興燃氣於富途暗盤報價最高，收報14.56元，較招股價10元高45.6%，不計手續費一手（500股）賺2280元；其次為耀才暗盤收報13.8元升38%；輝立暗盤則高升32%，報13.2元。
渤海銀行3新股中表現最差，於富途暗盤較招股價4.8元跌逾0.83%報4.76元，不計手續費一手（500股）蝕20元；輝立暗盤報4.79元低0.2%，耀才暗盤報4.77元，跌0.6%。
山東鳳祥於富途暗盤較招股價3.33元，高3.3%，報3.46元，不計手續費一手（1000股）賺65元。輝立暗盤則報3.54元升6.3%。於耀才暗盤報3.57元升7.2%。
|暗盤開市價
|富途
|耀才
|輝立
|渤海銀行
|
4.76元
（跌0.83%）
|
4.77元
（跌0.6%）
|
4.79元
（跌0.2%）
|嘉興燃氣
|
14.56元
（升45.6%）
|
13.8元
（升38%）
|
13.2元
（升32%）
|山東鳳祥
|
3.46元
（升3.9%）
|
3.57元
（升7.2%）
|
3.53元
（升6%）
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