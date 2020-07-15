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【國產飛機】南方航空商業營運國產客機ARJ21　減依賴波音空巴首步？

即市財經 16:06 2020/07/15

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南方航空商業營運國產飛機ARJ21。

南方航空 （01055） 今日首日商業營運國產支綫航班客機ARJ 21，由廣州白雲機場飛往，同屬廣東的的揭陽潮汕國際機場，內地官媒指，首3日航班已預售逾7成。該款ARJ 21客機由中國商用飛機製造，但乘客量、航程不及另一研發中的窄體客機C919。

大型民航客機由美國波音（美：BA）、歐洲空中巴士（EPA：AIR）主導，但在載客量約100人的支綫客機中，加拿大、巴西的飛機製造商都曾推出廣被接受的機種。空中巴士從加拿大Bombardier收購、載客量約100至149人的A220 系列，也被視為支綫客機機款。

ARJ 21 為中國商用飛機首款投入市場的機款，使用美國通用電氣（GE）的CF34引擎。

內地三大航空南航、東航 （00670） 、國航 （00753） 去年都有下訂單購買，各購買35架，惟據以往報道，客機未獲美國FAA、歐洲EASA監管認證，只能在少數國家執行飛行，預料近期用於中國本土航線。

南航旗下的ARJ 21以全經濟客位格局營運，最多可坐90人。在新冠疫情影響未完全退卻，首班航班上座率爆滿，未來會在廣州、北京兩大樞紐使用。

營運規模較接近波音737、空中巴士A320的中國商飛C919，目前則料於最快2021年交付。

南航今股價逆市升2%，東航升1.4%，國航就升0.6%。

更多航空新聞，可留意【航空告急】專頁。

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香港股票 南方航空（01055） 航空 波音 空中巴士 美國聯邦航空管理局
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