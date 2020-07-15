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【航空告急】AirAsia：有信心明年恢復盈利 安永前指財務狀況堪憂

即市財經 15:59 2020/07/15

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【航空告急】亞洲航空：有信心明年恢復盈利

新冠肺炎衝擊航空業，但廉航亞洲航空（AirAsia）行政總裁Tony Fernandes表示，有信心明年可恢復盈利。他指出，亞洲各國在處理疫情方面變得愈來愈聰明，這將幫助區內航空業以更加可持續的方式復甦。

Fernandes接受CNBC訪問時表示，雖然恢復盈利的目標聽起來令人難以置信，但他相信亞洲當局處理疫情變得愈來愈聰明，將幫助區內航空業以更加可持續的方式復甦。他又強調自己之前經歷過很多危機。

在疫情下，航空需求銳減，全球多間航空公司陷入困境，AirAsia亦不例外。該公司此前公布，截至3月底止首季度，錄得8.04億馬幣（約1.88億美元）淨虧損，是公司自2004年上市以來最大首季虧損。

會計師事務所安永（EY）上周表示，疫情衝擊下AirAsia財務狀況堪憂，安永指出AirAsia是否有能力繼續營運極度令人懷疑。受消息拖累，AirAsia股價曾跌近兩成。

不過，Fernandes強調，公司集資正順利進行。他補充指，資金可能來自政府貸款、股票發行或發債。

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