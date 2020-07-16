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【C家教路@iM網欄】外圍因素影響升勢 A股牛市機會仍存在

名人薈萃 07:21 2020/07/16

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美股業績期將至，現時環球新冠肺炎的二次爆發正增加市場的波動性，相信很多上市公司都有機會不敢給予未來業績指引。美股納指從三月低位至今已升逾五成多，暫時還未出現大幅的技術性回調，這次業績期可能會為環球市場再增添更多不確定因素。中美關係現在不時擦出火花，夾在中間的香港算是禍不單行，疫情的「三次爆發」令政府收緊防疫措施，但短期內日增確診個案仍會上升，本地經濟尤其零售及飲食業將再次大受打擊。

雖然外圍因素正影響著股市反彈的動力，但筆者認為升勢仍未完結。A股的「健康牛」讓市場憧憬著2014年至2015年年長達一年多、升幅逾一倍的大牛市會重演，現時應留意著A股的場外配資比例，購買力將是股市上升動力的重要指標。最近場外配資佔A股市值的比例約2%，比2015年的少，筆者認為暫時A股槓桿危機的爆破機會不大，相信有關監管部門亦會以2015年的經驗為鑑。

美股的科技股如蘋果 (AAPL) 反彈至今升逾七成，更不用說特斯拉 (TSLA) 的表現，因此美股近日出現回調是非常合理，A股亦是同一道理。新冠肺炎有別於沙士，股市未來走勢很明顯不會是U形或V形的反彈，而是波動性較大的W形。在投資部署上，儘管筆者已避開本地相關的股票，但因滿倉上陣的關係，仍會面對股市調整的風險。不過，筆者對A股的看法比較正面，相信調整會是短暫的，對衝高得太厲害的股票，可能會作出調整，但整體倉位水平仍是沒有變動。現時對內房及國內汽車板塊的關注會增加，如有機會可能會以期權方式參與這些板塊的升浪。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有特斯拉的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德、編輯：邊婕

欄名 : C家教路

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