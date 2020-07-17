【廚心而髮@iM網欄】肉質結實產量稀少 韓國韓牛小知識

我是wyman，經過第一篇日本和牛、第二篇澳洲和牛的講解，第三篇就為大家介紹韓國牛。韓國牛又稱為朝鮮牛，最早期韓國牛是由歐洲牛及韓國牛的混血種，是韓國最受歡迎的品種。不過韓國牛產量少，而且價格高昂，所以韓國人喜歡使用便宜的美國牛。

雖然如此，韓國牛肉質與日本和牛，澳洲和牛有一定的分別，韓國牛油花均勻 ，牛味偏重，肉質較結實 ，非常適合用來做韓式烤肉、醃製等，所以近年大受韓國人歡迎！！！韓國牛也是韓國一種節日、假期時贈送親朋好友的禮品！韓國牛在韓國飲食文化裏有一定地位，所以比豬肉昂貴得多！

產地方面，韓國江原道橫城郡是韓國牛最大的產地。

分級小知識：

韓國牛的級別由最低的3,2,1,1＋,1＋＋至最頂級的1＋＋。1＋＋還含有豐富的不飽和脂肪及omega-3。

口感方面，韓國牛有別於日本澳洲和牛， 比較適合韓燒 ，醃製， 因韓牛牛味偏重， 用嚟貼板燒， 涮涮鍋牛味重 ，滑而不漏

烹調方式：

韓牛肉眼扒

適合用煎的方式烹調。

可以切大約半吋厚，約200至250g，加少許傳統岩鹽及黑胡椒，每邊煎大概三十至六十秒，立即完成！牛味十分濃郁，淋滑美味！！

韓牛西冷

適合用作韓燒。

建議薄切，切約0.3-0.5cm，選擇醃製方式或用少許岩鹽及黑胡椒，只需煎幾秒，就可以食，肉油多，十分美味！

今次為大家介紹了韓國牛，下次我再介紹美國極佳牛給大家認識，多謝大家支持！！

作者Wyman簡介： 自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

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