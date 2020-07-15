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【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危

環球社會熱點 16:11 2020/07/15

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【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危

美國疫情持續惡化，有美媒報道指，特斯拉（Tesla，美：TSLA）位於加州的工廠有逾130員工確診新冠肺炎，令逾千名員工受影響。 早前違反居家令而堅持復工的Tesla，據報防疫措施寬鬆，甚至連有員工確診，Tesla管理層也未必清楚。

報道指，從Tesla獲得的內部數據顯示，Tesla位於加州的費利蒙（Fremont）工廠有逾130名員工確診，另外亦有數十名合約及臨時員工確診。

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費利蒙工廠有逾1萬名員工，當中有逾1,550名員工曾與確診員工接觸，大部份員工未做新冠肺炎病毒檢測。報道更指，Tesla甚至未清楚那些員工已做新冠肺炎病毒檢測。

雖然Tesla有實施防疫措施包括量體溫等，但報道引述有員工表示，員工們並非十分守規。

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《華盛頓郵報》 6月時報道指，工廠的防疫措施方面鬆懈，員工沒有保持距離，而管理層與員工之間就工人之間缺乏溝通，甚至連有員工確診，Tesla管理層也未必清楚。

Tesla費利蒙工廠自3月23日起關閉一段時間，以響應加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）發出的居家令。Tesla在5月時自行宣布復工，Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）當時更豪言：「如果有人要被捕，就只拘捕我吧。」

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責任編輯：楊心悅

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