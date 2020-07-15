▲ 香港問題記者會變競選演說 特朗普鬧拜登多過講香港

美國總統特朗普已簽署行政命令，取消予香港的特殊待遇。惟他在宣布事件的記者會上，念念不忘攻擊大選對手拜登，以至出現嚴重離題情況，提及拜登次數，是提及香港的逾3倍。

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特朗普（Donald Trump）在白宮舉行特別記者會，宣布取消香港特別地位，應對港區國安法。但他在記者會上的言論，卻嚴重偏離主題，花大量時間攻擊拜登（Joe Biden）。

特朗普約一小時的講話中，由氣候政策到醫療保健，全方位向拜登發炮；據統計，他合共25次提及拜登，香港出現的次數，只得7次。

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他稱拜登的整個政治生涯，是中國共產黨的禮物，任副總統及參議員期間，拜登的外交政策違反美國利益，幫助中國，又稱拜登支持數以百萬計移民湧入美國拿福利，會摧毀美國經濟。

《華爾街日報》形容，他的講話猶如在白宮舉行的政治造勢大會，打破在任總統不在官方講話中，進行競選宣傳的慣例。

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拜登競選辦發言人Kate Bedingfield直言，特朗普的做法是濫用公帑，納稅人應獲得補贘。她稱今次講話理應關於中國，但特朗普對拜登念念不忘，反映特朗普亦看到自己連任危危乎。

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責任編輯：文青青

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