  • 31°C
香港時間 : 2020715日 (三) 17:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

香港問題記者會變競選演說 特朗普鬧拜登多過講香港

環球社會熱點 15:49 2020/07/15

分享：

香港問題記者會變競選演說 特朗普鬧拜登多過講香港

美國總統特朗普已簽署行政命令，取消予香港的特殊待遇。惟他在宣布事件的記者會上，念念不忘攻擊大選對手拜登，以至出現嚴重離題情況，提及拜登次數，是提及香港的逾3倍。

【5G角力】英國轉軚全禁華為 竟靠美國順水人情

美國政府撤回簽證新規定 允許網上課程留學生留美

特朗普（Donald Trump）在白宮舉行特別記者會，宣布取消香港特別地位，應對港區國安法。但他在記者會上的言論，卻嚴重偏離主題，花大量時間攻擊拜登（Joe Biden）。

特朗普約一小時的講話中，由氣候政策到醫療保健，全方位向拜登發炮；據統計，他合共25次提及拜登，香港出現的次數，只得7次。

【5G角力】華為英國1600員工或面臨失業 2年已減8成人

【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本

他稱拜登的整個政治生涯，是中國共產黨的禮物，任副總統及參議員期間，拜登的外交政策違反美國利益，幫助中國，又稱拜登支持數以百萬計移民湧入美國拿福利，會摧毀美國經濟。

《華爾街日報》形容，他的講話猶如在白宮舉行的政治造勢大會，打破在任總統不在官方講話中，進行競選宣傳的慣例。

王毅斥美國違背承諾　蓄意挑撥中國與東盟國家關係

【美國疫情】休斯敦市長倡禁足2周 向共和黨州長施壓

拜登競選辦發言人Kate Bedingfield直言，特朗普的做法是濫用公帑，納稅人應獲得補贘。她稱今次講話理應關於中國，但特朗普對拜登念念不忘，反映特朗普亦看到自己連任危危乎。

【港區國安法】特朗普：已簽香港自治法　終止對港特殊待遇

【港區國安法】效法澳洲開閘？新西蘭稱全面審視對港政策

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

選舉 地緣政治 政治 外交 特朗普 拜登 港區國安法 國安法 香港人權及民主法案 香港

上一篇文章

【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危

下一篇文章

美國政府撤回簽證新規定 允許網上課程留學生留美
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告
政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
【港區國安法】特朗普：已簽香港自治法　終止對港特殊待遇
【港區國安法】特朗普：已簽香港自治法　終止對港特殊待遇
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間16:00）
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救