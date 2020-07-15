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【阿里巴巴股價】天貓未來2年 孵化5000個年銷售過億「品牌獨角獸」

即市財經 15:49 2020/07/15

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阿里巴巴旗下電商平台天貓宣布啟動新品牌成長計劃，在未來兩年孵化5000個年銷售額過億的新品牌。

阿里巴巴 （09988） 旗下電商平台天貓宣佈，開啟新品牌成長計劃，計劃在2年內幫助5000個品牌成為所在行業的「獨角獸」。天貓將從新品孵化、設計賦能、營銷加持、內容運營、融資能力方面，為「新手上路」的商家，提供「保姆式」護航服務。

具體而言，天貓將為新品牌提供用戶需求洞察、流量扶植、對接創投資本的等服務。

根據官方公佈的數據，過去3年天貓已成長10萬新品牌，未來各行業將推進「新品牌成長計劃」，例如快速消費品行業的「新品牌創造營」將在暑期開營，孵化出100個「黑馬品牌」，集中在天貓雙11亮相。

據悉，在過去1年天貓每9天可孵化出一個銷售額過億的新品牌，天貓平台營運事業部總經理劉博稱，未來兩年希望孵化5000個年銷售過億的「獨角獸」，同時將幫助外貿工廠向品牌化轉型，實現2萬個廠牌年銷售額超過1000萬。

阿里巴巴今日曾升2%，接近尾市升1%，報243元，成交逾50億元。

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