【保你大】羅國森：意外保險勝在有門診醫療？！

大清早來到芳姐的茶餐廳，見到伙計阿蘇的右手包着紗布，心想他可能遇到工傷。我特意示意他過來，他也明白我的意思。當他稍為清閒的時候，他就過來跟我搭訕。

「阿蘇，你因工受傷？」

「嗯，不是工傷，是小意外，主要是我自己不小心，在家切生果時失手鎅傷自己，小事而已！」

「原來如此！已看了醫生？」

「看了，打了破傷風針，又包紥好了！」

大小意外亦可賠償

「那就好了，咦，你有買意外保險嘛，應可索償意外醫療門診！」

「我有買意外保險呀，咦，我一直的理解是只保意外死亡和嚴重的意外受傷喎，這種小意外也可以受保嗎？」原來阿蘇對於自己買的意外保險有誤解。

「蘇哥，我記得你很久前給我看過你早年買的意外保單，我記得你的意外保險是有『意外醫療賠償』喎！」阿蘇馬上用手機查看他的保單資料。

「你給我看看吧！」

「好的。」我一看他的意外保單，就知道這是一種「套餐」式的意外保單，當中是有意外醫療保障的。

「是有的，每宗有2萬元呢！」

「是嗎？我看了兩次醫生，也花了2,000多元，就可以賠到所有錢？」

「對呀！這是實報實銷式的賠償項目，只要你拿收據正本，填一份索償表格，列明受傷原因和部位，自己簽名便可，應該不用醫生填的。」

「啊，我記得你以前好像提過的！唉，自己不遇到意外，也不會記得這些的。」

「你好像遇到意外也忘了喎！」

「嘻嘻！那不如你幫我再惡補一下，看我有沒有其他遺漏吧！」

大多提供傷殘保障

「其實，意外保險最重要當然是保障因意外導致的死亡。但現實上，意外不一定會導致死亡，如果不幸因意外導致永久傷殘，即是俗語說的『死唔去』就更慘，因為你仍然生存，但可能已經喪失工作能力，更無奈是要繼續治療。這個時候，意外保險就大派用場了，因為大多數意外保險都提供傷殘保障，例如斷肢、失明、失聰或者嚴重燒傷等，從而作出全部或大部分賠償，那就可以暫時解決受保人的生活費或其他醫藥開支！」

「明白，但發生這些情況的機會始終不高吧！」

「對的，所以，很多意外保險都會增加意外醫療費用保障、意外住院現金或短暫的意外傷殘保障。」

「你剛才說，我這種情況可以索償意外醫療門診保障？」

「嗯，準確來說，不一定是門診的，萬一你要入院造手術，或者其他治療，也可以索償的，總之，每宗意外的賠償上限是2萬元。」

「即是住院又得，門診又得？」

「對，重點一定是意外導致的受傷！」（待續）

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