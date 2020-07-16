【King談樓市】King Sir：窮在思維

前兩天，筆者在一個Whatsapp群組內收到一個video，內容很簡單，只是講窮人與富人的思維分別，但卻非常發人深省，筆者很想與大家分享。

富人不靠勞力

故事講述一個從事粗重工作的窮人，眼見富人有車有樓每天都優遊自在地生活，但自己日做夜做卻食不果腹，覺得上帝太唔公平，他向上帝投訴！上帝便問他怎樣才算公平呢？他說：「如果富人和我一樣窮，做同一樣的工作，他仍然能成為富人的話，我就不再抱怨。」上帝答應他，隨後便將一個富人變成了窮人一樣，並給他們一人一座山，每天挖出來的煤就可以賣掉買食物，限期一個月。

第一天，窮人和富人一起開挖，窮人因做開苦力，不用半天已挖了滿滿的一大車，他便拉去市集上賣，換到的錢全部去買一些好東西給老婆孩子吃，之後的半天留在家中休息享樂。

另一邊廂，富人因不慣做粗重工作，挖了一整天都只是挖到半車，他拉去市集上賣，換到的錢他只是買了幾個饅頭充飢，其餘的都留下來。

第二天，窮人繼續努力挖煤，而富人就用昨天儲下來的錢聘請了兩名大漢幫他，而他就在旁指點監督，不到半天已挖了三大車，富人便將煤賣掉，換來的錢再請多四名苦力。一天下來，富人給六名工人工資，餘下的錢比窮人所賺多了好幾倍。

一個月很快過去，窮人只挖了煤山的一角，每天賺來的錢都花在好吃好喝的，剩不了多少錢，窮人的他仍是窮人一個。而富人就不斷請人幫他，挖光整個煤山賺到很多錢，但富人沒有亂花，更將錢再投資，很快富人又再一次成為富人了！

即時享樂 窮人思維

其實故事道理眾人皆知，但無奈又有幾多人做緊像窮人一樣的東西，腦袋裏想着窮人一樣的思維。香港有很多年輕人埋怨樓價貴，上車難，首期儲極都儲唔夠，有些人更放棄置業，選擇活在當下享受為先，將賺回來的錢全都花在吃喝玩樂之上。

在香港這彈丸之地，自古以來買樓都是困難的，除非你咁好彩有個富爸媽，否則你想上車的話必須要有極大的付出。筆者有位學生，他當年廿幾歲，從事寫字樓工作，無家底但想買樓，上完筆者的課堂更明白適當投資物業對未來財富增值、過優悠生活的重要性。他為了儲首期買樓，盡到可以由坐冷氣房轉去做日曬雨淋的紮鐵工作，你可以想像得到他為咗層樓有多大決心。工作一年多他已儲夠首期買到人生第一層樓，隨着物業升值，兩年多前已儲夠錢買入第二層樓，他的人生亦從此改變。

今天年輕人大都希望能擁有自己的安樂窩，但要明白樓是不會從天掉下來的，亦不會一邊享樂一邊埋怨就會得到的，想擁有自己的小天地是必須要付出的。其實上車買樓不是你想像中那麼困難，而遏抑慾望、延後享樂、堅持目標，是對未來能否成功置業存在着決定性的因素。

對無家底或不靠父幹的人來說，儲首期買樓的過程是艱苦的，但這短暫刻苦的過程所帶來的成功感和滿足感，卻足夠你一世回憶半生自豪。



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