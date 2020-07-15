【騰訊股價】花旗上調騰訊目標價22%至649元 料次季業績維持強勁

▲ 券商花旗上調騰訊目標價至649元，料騰訊次季業績表現維持強勁。

騰訊控股 （00700） 將於8月中公布中期業績，券商花旗最新上調騰訊目標價22%至649元，維持買入評級，唱好騰訊第二季業績表現續維持強勁，而下半年陸續推出手遊更有望打破業務增長的樽頸。

花旗發報告指，騰訊第一季受惠於內地封城的利好因素略有淡化，有可能拖累線上遊戲及社交媒體的廣告收入，但仍然預期騰訊次季業績表現強勁。

花旗續指，騰訊視頻廣告仍然面對廣告品牌預算轉趨審慎，而騰訊雲業務的復甦仍然緩慢，但部分負面影響被虎牙財務合併及支付業務改善所抵銷。

展望下半年至明年，騰訊陸續推出更多遊戲，例如：《地下城與勇士》（DNF）手遊版、《和平精英》等6款遊戲，花旗料會成為收入增長的主要貢獻來源，並有信心騰訊會未來會專注提升社交及目標廣告的份額、雲服務需求轉移及非支付式金融科技產品，中長期均有助強化騰訊整體生態系統。

綜合上述因素，花旗將騰訊的目標價由530元上調至649元，維持買入評級。同時，將今年全年的手遊及廣告收入增長輕微上調，料分別按年增48.6%及21.5%。

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