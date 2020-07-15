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OnePlus推首款無綫耳機　電池續航力可達30小時

科技 16:15 2020/07/15

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近日OnePlus宣佈，將在7月21日發佈首款無綫耳機，届時會與OnePlus Nord手機同步亮相。

現時愈來愈多用戶使用無綫耳機，早前關於OnePlus無綫耳機的消息不斷流傳，近日官方終於宣佈，將在7月21日發佈首款無綫耳機，届時會與OnePlus Nord手機同步亮相。

近日OnePlus表示，計劃在本月21日推出無綫耳機，並命名為OnePlus Buds，該產品將透過綫上AR形式發布。官方表示，若配合充電盒使用，耳機的電池續航力可達到30個小時，較蘋果（Apple）的AirPods及AirPods Pro耳機的續航力更高。

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有市場評論認為，OnePlus Buds的外型設計與AirPods Pro相似，OnePlus Buds採用半入耳設計，正面設有LED燈用作顯示充電狀態，每個耳機重量僅為4.6克。AirPods Pro則採用具有隔音功能的入耳式設計，耳機重量為4克。

目前仍未清楚產品的詳細規格及售價，相信要等到下星期官方正式發佈時，才能進一步揭曉。

責任編輯：李寶如

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