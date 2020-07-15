【港股追蹤】3個月升2倍　邊隻咁巴閉？

今年大市走勢偏淡，要找一隻升幅跑贏大市的股份尚算不難，要搵隻年內倍升的股份就確實有難度。不過有隻股份，單由第二季至今僅三個半月，股價已累積超過2.5倍升幅，非常誇張。所指的股份就是電池股天能動力（00819），股份由3月底5.5元附近起步，今日再升近9.5%後，股價已突破20元大關，收報20.8元。

集團主要業務為研發、生產及銷售高端環保電池及新能源鋰電池。去年公司收入按年上升16.9％，至406.1億元人民幣，純利按年增長41.5%，至16.8億元人民幣。業績雖然尚算標青，但股價為何能夠短短幾個月內升足2倍？原來又與多個好消息有關。

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公司上月發盈喜，預期今年上半年，未經審核的純利按年增長不少於30%，主要受惠公司精益管理、智能製造能力提升、原材料價格調整及主要產品毛利率高於去年同期，當時令股價由8元水平，抽升至逾11元。

但更大的好消息，是公司早前公布，已獲淮分拆電池板塊業務於上交所科創板上市。科創板近期炙手可熱的炒作主題，中芯國際（00981）短時間內倍升，也是因為公司回歸A股科創板，明日會在科創板上市。可見只要消息與科創板有關，都會受到資金熱烈歡迎。

天能短時間內由數十億市值，升至現時市值逾200億元的股份，估值上升不少，雖然已經有盈喜加持，惟這類消息往往在業績公布前已經消化，現時距離中期業績期不足一個月，炒作熱潮可隨時消失，有貨的話不妨定下止賺位，未有貨則宜暫時觀望，高追風險不低。

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