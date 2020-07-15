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【外賣商機】外賣合作查詢急增逾40宗　平台：餐廳憂做不到生意

商業 15:40 2020/07/15

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是次晚市不準堂食的措施一出，甚至有指或會全天候禁止堂食，外賣需求再度急增。（資料圖片）

本港食肆自今日起，晚市不能提供堂食，只可外賣。以POS系統起家的Eats365早前亦推出自家的外賣市集，該平台透露，數日間有關外賣合作的查詢增加近40多宗。

Eats365商務總監黃汝灝指出，早前疫情稍微緩和後，有關外賣的查詢略為減少。自政府於周一宣布限聚令收緊後，有意進駐外賣市集的餐廳增加逾40多間。至今，已有近200間餐廳確認加入外賣市集。

是次晚市不準堂食的措施一出，甚至有指或會全天候禁止堂食，外賣需求再度急增。不過，加入網上平台亦有挑戰。

【外賣商機】HKTVmall 9月推外賣自取服務　料5千餐廳加入

食肆憂「加辣」　心急進駐外賣平台
黃汝灝透露，有近9成的合作餐廳目前正處理網上付款系統，審批時間稍長。他解釋，由於過程需要遞交文件、核對簽名的行政工作，加上客戶量突增，使支付服務供應商工作量急升。食肆營運措施或會「加辣」，Eats365坦言不少餐廳客戶心急如焚，冀今個月內可全部上架。現或提供其網上付款系統選項，讓餐廳可先繼續做生意。

【疫市營商】全新外賣平台登場　低服務費助餐廳慳3分2支出

雖外賣需求急增，Eats365外賣市集的服務費仍維持在5%，無意加價或增設任何上架費。黃汝灝解釋，需考慮市場，「加價餐廳亦未必可應付」。他又指，現時情況艱難，亦留意到有少部分餐廳客戶考慮暫時休業。

Eats365外賣市集亦正與Lalamove及Zeek的物流車隊測試合作，聯同早前已合作的CALL4VAN，料8月初外送服務可正式逐步使用。

【外賣商機】戶戶送降餐廳外賣自取佣金至3%　食客外賣自取享7折

記者：葉泳珊

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