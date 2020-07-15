【港股追蹤】HKTVmall下月推網上書展9月搞外賣自取　股價再衝2月疫情後高位

香港書展緊急煞停需要延期舉行，香港電視（01137）在Facebook發文公布，將於8月舉行網上書展，並設優惠吸引出版商。參展商由8月10至15日喺HKTVmall上開設網店，將書本、補充練習、文具及教材等產品，HKTVmall就會提供安全嘅網上支付系統、客戶服務及送貨服務。

另外，晚市堂食被禁止，HKTVmall亦有新搞作，將於9月推出自取外賣服務，目標吸引約5,000間餐廳加入；明年則加推外賣送遞服務。發言人續指，進入第二階段的服務後，由於車種及派送時間與現有的HKTVmall服務不同，將會另設車隊及人手。餐廳方面，食客下單時，只需於網上繳付訂單的8%金額作為訂金，92%餘款於取餐時直接向餐廳支付，令餐廳可保持穩定現金流。

發言人指HKTVmall的優勢為每日有超過250,000個瀏覽量，對於餐廳而言，加入其服務可令餐廳接觸到HKTVmall龐大的客戶基礎，相信吸引餐廳加盟。

集團今日股價造好，截至3時30分，股價升5.4%報6.43元，已升穿早前配股價5.15元，下一步料挑戰2月疫情爆發後高位7.3元。