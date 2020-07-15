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騰訊員工因每天上班不足8小時被辭　回應稱多次曠工且嚴重違紀

即市財經 15:28 2020/07/15

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「員工每天在工作崗位不足8小時被辭退」事件，騰訊回應指，該員工多次曠工及嚴重違紀。

「騰訊高級工程師因每天在崗不足8小時被辭退」登上內地社交平台微博（美：WB）熱搜，引起廣泛討論。針對此事，內地媒體引述騰訊 （00700） 方面回應指，該名前員工被辭退，原因是嚴重違反勞動紀律和規章制度，包括不接受日常工作安排。

騰訊方面表示，在上級和HR（人力資源部門）多次要求下，仍拒絕履行職責，且多次缺勤及曠工等，並非只因上班時間不足8小時而被辭退。公司2019年3月依法與其解除勞動關係。

綜合內媒報道，涉事前員工2012年入職，是騰訊遊戲平台部高級工程師，雙方簽訂的最後一份勞動合同期限是自2015年10月1日起至2021年9月30日。但去年3月，騰訊以不服從工作安排、經常遲到、早退、長期不在崗，嚴重違反勞動紀律為由解除勞動合同。

該前員工形容被解聘當天為「暴力裁員」，公司讓很多保安逼迫其收拾東西離開，當場封鎖員工卡、內網賬號、公司郵箱等所有騰訊內部權限和資料。

在勞動關係解除後，涉事員工先後提出勞動仲裁與訴訟，要求騰訊支付加班費等共計500萬人民幣，惟兩度敗訴。

騰訊又稱，深圳市勞動人事爭議仲裁委員會與一審、二審法院的判決結果，對騰訊與其解除勞動關係的決定均給予支持。

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