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【新冠肺炎疫苗】炒Moderna潛在憂慮　內幕交易過去一個月淨沽近1568.4萬股

即市財經 15:44 2020/07/15

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美股的內幕交易，指企業高層（Corporate officers， directors）或股權至少達10%的股東買賣公司股份。

投資者再現喜訊，醫藥公司Moderna（美：MRNA）公布，疫苗測試報捷總體上安全且效果良好，帶動資金氣氛正面。美股期貨盤前衝高之餘，Moderna盤後股價亦旋即急升16%，令投資者驚喜。不過，現階段若欲跟風短炒Moderna，需注意內幕交易風險。

美股的內幕交易，指企業高層（Corporate officers， directors）或股權至少達10%的股東買賣公司股份。

根據納斯達克交易所資料，過去3個月Moderna涉及的內幕交易買入股數僅約5.56萬股，同期沽出股份卻高約1574萬股，兩者差距高達282倍。把買賣股數相減，過去3個月Moderna內幕交易淨沽股數高達1568.4萬股。

以該股目前盤後價格每股87.1美元計，此批股份目前市值約106.2億港元。

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Moderna（美：MRNA） 美股 期貨 買入 沽出 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
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