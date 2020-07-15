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【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由

理財智慧 15:41 2020/07/15

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不少打工仔將「財務自由」掛在口邊，每天營營役役、拼命投資，只為「劈炮唔撈」。可有想過，成功「財務自由」的話，你每天會怎樣過？曾任金融機構股票分析員及基金經理的財經博客鍾記，40多歲已「財務自由」並提早退休。實現「財務自由」後，鍾記決心換個跑道，寫博客及出書分享自己行之有效的投資方法—遵循價值投資法，不短炒、只投資優質公司，做好資產配置。這些方法讓他成功做到每年10%至15%的投資回報，助其「財務自由」的收息組合，愈滾愈大。

鍾記自稱「股壇老兵」，其實他今年只是50歲出頭，5年前40多歲提早退休。皆因他在股市打滾多年，早已建立了一個能源源不絕、持續製造被動收入的投資組合，包括股票及債券的派息，令他實現「財務自由」，提早退休。在他眼中「財務自由」的好處是，不用為賺錢而工作，可貢獻社會，「我最擅長的知識是股票，我將這些知識分享給其他人。」財務自由令他可以為興趣而生活，以得到最大的快樂為目標。

鍾記早前接受《iMoney》專訪，總結自己多年的投資經驗，他認為價值投資是王道方法，「經得起時間考驗，也是很有邏輯的方法，低過價值買股票，長遠講一定着數。」不過，他發現坊間講價值投資的書大多是英文書，如「價值投資之父」葛拉漢（Benjamin Graham）的著作即使有中譯本，「也不太親切，例子不易融入，不夠淺白」。因此鍾記2016年起出書，宣揚價值投資理念，涵蓋估值到選股心得，早前他推出第五本著作《資產配置逆向思維》，利用淺白的文字，配以港股作例子。而且新書圍繞資產配置，實踐的方法很簡單，他相信每個人也做得到。

「估值很難，因為要學睇財務報表，要學估值方法，過程很難！」他指出，不懂選股及估值的人士，可投資ETF如盈富基金（02800），為大市（恒生指數）做估值，相比個股估值容易。

今年初，鍾記利用均值回歸的方法，計算2020年恒指合理值是25200點。他介紹，如果跟葛拉漢的資產配置方法，較保守的防禦型投資者，在25200點這水平，盈富基金的持貨宜佔流動資產的50%，其餘50%可持有現金或具投資級別的債券。若果大市下跌，例如今年上半年受肺炎疫情影響，最低跌至21000點水平，便動用現金買盈富，最多提升至佔組合的75%。大市上升則沽股票，最小仍持有25%股票。

股票和現金比重各半實際較適合年長、正部署退休的人士，鍾記不諱言對年輕人而言太保守。因此他建議年輕人可考慮股票佔總流動資產70%的配置，當大市向下，股票便宜時可以買到佔100%；而當股市上升，即使減持股票，最少也要佔40%至50%，視個人風險承受水平而定。

鍾記指出，根據上述的資產配置方法，投資者只需依據大市或個股的合理值，機械式地進行增持或減持的動作，好處是不用預測股市走向，

有很多投資者常常做短期預測，用消息去估，貿易戰、新冠肺炎疫情、國安法……究竟有何影響。結果股市大上大落，他們Market timing（捕捉市場時機），估對和估錯機會一半一半。

他指出，對一般投資者來說，最重要是做好資產配置，而非很隨心地「鍾意就買多一些、鍾意就買少一些」。

這個方法的另一個好處是，跌市時仍有子彈入貨。他舉例，今年3月大部分投資者也很悲觀，但若果投資者有做好資產配置，在恒指25200點時保留約50%現金，到跌市的時候便有足夠彈藥入貨買優質股。同時，每當下跌至適當水平，便機械式地增持股票，令投資者不用估股市何時見底，「很多投資者永遠想在最低位買，這是不可能的。」而當大市上升時，投資者則會分段沽貨，雖然未必能賺盡，但也不會因為估頂而錯失出貨機會。

低吸港交所大賺七成

鍾記多年來活用葛拉漢這個資產配置方法，讓他賺到豐厚回報。例如今年3月19日，恒指跌至年內最低的21139點，同日他在博客撰文，公開自己當日增持的港股名單，包括港交所（00388）、中國人壽（02628）、吉利汽車（00175）等股票。

其中，港交所向來是鍾記愛股，他在新書裏分享了自己年初計算港交所估值的方法，推算今年合理價約260元，故今年3月低見210元水平，較其估值低了約兩成便買入，「用好價格買好公司，好大機會是好投資」。日前他在博客表示減持了部分港交所，皆因近期港交所升越350元，他認為估值已偏高。另一個沽港交所原因是「逆向思維」，對人人唱好、股價創新高的公司，他會提高警覺，他直言「逆向思維」是成功投資的其中一個元素。

第三個原因是港交所急升，令其單一持股比重太多，鍾記自己定下了單一股票持股盡量不超過25%的原則。「不要單一股票太重，因為未來好難預知，今日好景不代表明日好景。」他舉例，去年9月港交所擬斥天價296億元英鎊收購倫交所，當時李小加提出以現金加發新股支付，向來鍾愛港交所的鍾記直言當時很擔心，因這次天價收購損害了股東利益，幸好最後沒有成事。

鍾記的持股名單沒有近年熱炒的新經濟股，他坦言很多投資者也FOMO-Fear of missing out（害怕錯失），買新經濟股全因人有我有，沒有做好股票估值，他對此感到擔心。「過去舊經濟股表現令人失望，但放棄估值相對低的舊經濟股，這策略是否好？個個都買新經濟股，不斷升便要買，完全不計估值，只睇趨勢和大勢，是福是禍不敢說！」近月「ATMX」急升，鍾記不買這些新經濟股，一些人或會認為他太固執，錯失賺錢良機。不過鍾記在股海投資多年，能夠長年得到10%至15%的年回報，或者與他規避風險、避開投資陷阱的觸覺有關。

鍾記 Profile

  • 未足50歲便達成財務自由，退下職場，做自己喜歡的事，包括寫博客、寫書及間中擔任投資班導師
  • 醉心價值投資，過去10年投資股票回報達10至15%
  • 特許金融分析師（CFA）及英國特許公認會計師公會資深會員
  • 從事金融行業20多年
  • 著有《實踐價值投資的真諦》、《選股與估值》、《財報估值投資攻略》、《讀財報學選股計估值》、《資產配置逆向思維》

 

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撰文 : 葉卓偉

Blogger 鍾記 退休 被動收入 財務自由

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